O Twitter foi a leilão: estátua do pássaro azul rendeu 100 mil dólares

Depois da compra do Twitter, Elon Musk, numa tentativa de mostrar os gastos exagerados da administração anterior, colocou uma série de itens da empresa à venda. Mobiliário, peças de decoração e da cantina, representam a maioria do material.

Com o leilão a encerrar, já se conhecem os preços de algumas das vendas... Uma estátua do pássaro azul foi arrematada por 100 mil dólares e o pássaro em neon ficou a 40 mil dólares.

A compra do Twitter é talvez uma das mais mediáticas dos últimos anos e talvez do universo da tecnologia, com inúmeras polémicas motivadas por Elon Musk. O leilão de objetos da sede do Twitter é mais uma delas. Segundo a BBC News, vários objetos foram leiloados como uma forma do atual dono da rede social alertar para os excessos cometidos pela administração anterior. Além disso, pretende também reforçar a ideia imperativa de cortes nos custos como uma prioridade, algo que custou o emprego a muitos dos funcionários da época pré-Musk.

O leilão foi realizado pela Heritage Global Partners que não divulgou os números das vendas, mas a BBC e a SFGate deram a conhecer alguns dos valores implicados.

A estátua do pássaro azul foi o objeto em leilão que acabou por ser arrematado a um preço mais elevado, de 100 mil dólares. Seguiu-se depois o logótipo em neon de 3 metros com um valor de leilão de 40 mil dólares.

Outro dos elementos de decoração da sede do Twitter vendidos foi uma enorme floreira em forma de @ de quase 2 metros, leiloada por 15,5 mil dólares.

Uma imponente mesa de madeira foi leiloada por 10,5 mil dólares e uma sofisticada máquina de café expresso saiu por 13 500 dólares, menos de metade do seu valor de venda. Até uma cadeira de designer foi vendida por 1400 dólares... acima do valor a que pode ser encontrada para venda.

Com este leilão, não se espera que exista um grande impacto nas contas do Twitter, sendo ele mais simbólico, do que propriamente uma forma de melhorar a condição financeira da empresa.