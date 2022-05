Como executar aplicações em segundo plano no seu Apple Watch

O Apple Watch é uma máquina poderosa com um sistema operativo muito versátil. Apesar disso, muitos utilizadores não tiram o partido do que o equipamento oferece. Por exemplo, sabia que pode usar a sua app de treino sem que esta esteja no ecrã sempre ligada? Sabia que se a usar em segundo plano, ela continua a registar a sua performance desportiva?

Hoje trazemos uma pequena dica para manter no ecrã do seu smartwatch o mostrador que gosta e mesmo assim continuar a usar apps em segundo plano.

O truque não é nada de extraordinário, até porque todo o trabalho é feito pelo sistema operativo. Contudo, muitas pessoas não sabem que podem gerir estes comportamentos. Usar as muitas opções do sistema operativo watchOS pode ajudar a ter mais e melhores desempenhos.

Como executar a aplicação de treino em segundo plano no seu Apple Watch

Existem definições no Apple Watch que o ajudarão a executar a aplicação de treino em segundo plano. Enquanto isso, poderá ter sempre visível o seu mostrador favorito, ou até o ecrã desligado durante os seus treinos.

Veja então como pode obter esta singela configuração e utilizá-la no Apple Watch:

1 - Abra a aplicação de definições no seu relógio Apple. 2 - Clique em Geral 3 - Clique em Voltar ao relógio

Neste ecrã, pode configurar a duração de tempo após a qual o relógio muda para o seu mostrador de relógio preferido.

O Apple Watch regressa ao mostrador do relógio após 2 minutos de exibição de uma aplicação lançada ou após a Coroa Digital ser premida.

Configurar o Voltar ao relógio para diferentes apps no seu relógio Apple

Após selecionar a duração do tempo a partir do ecrã principal Voltar ao relógio, pode deslocar-se para baixo e escolher o comportamento específico da aplicação.

1 - Desça até à lista de aplicações no ecrã Voltar ao relógio; 2 - Escolha a aplicação, clicando em cima da mesma; 3 - Selecione Personalizado aqui em Voltar ao relógio; 4 - Ao selecionar Personalizado, pode definir os parâmetros para Quando não em sessão; 5 - Para a opção Quando em sessão ativar Voltar à aplicação neste ecrã para que o seu relógio possa voltar ao mostrador de treino quando estiver a treinar.

Quando desligar "Voltar à aplicação", dentro de "Quando em sessão" para uma aplicação em particular, o Apple Watch volta para o mostrador predefinido e não terá de ver o ecrã da aplicação de treino até completar a sua sessão de exercício.

Esta foi mais uma dica de muitas que estão disponíveis para o seu smartwatch Apple. Por vezes estas afinações ajudam a ter uma perceção melhorada da informação que estamos a utilizar no ecrã do relógio.

