Como desativar os dados móveis para aplicações específicas do iPhone

Portugal ainda tem tarifários caros de dados móveis. Apesar de haver uma grande oferta de pontos de Wi-Fi gratuitos, são ainda os dados móveis que permitem a liberdade de ter internet em quase qualquer lugar. Como existe um limite mensal, as pessoas têm de poupar, fazer uma gestão apertada do consumo. No iOS, a Apple desenhou uma opção que desliga os dados móveis para cada aplicação. Dessa forma, aquela app que consome internet em excesso, pode ser limitada.

O guia de hoje é para mostrar a quem desconhece esta opção como pode desativar os dados móveis para aplicações específicas do iPhone.

Esta foi uma dúvida que nos chegou ao Consultório há algum tempo, apesar de simples, é preciso ir ao sítio certo para podermos gerir individualmente esta opção.

Impedir que aplicações específicas usem dados móveis

As aplicações com acesso à internet irão usar os seus dados móveis sempre que não estiver ao alcance do Wi-Fi; a menos, é claro, que especifique manualmente que não. Estas aplicações não se fazem de esquisitas, elas poderão usar qualquer sinal disponível, seja 5G, LTE, 4G HSPA+, 3G, Edge ou até mesmo GPRS.

Apps como o Facebook, Twitter, Mail e outros estão sempre a verificar notificações push, e estas aplicações são seguramente das que mais devoram dados em segundo plano. Tarefas maiores, como backups do iCloud, já estão desativadas em redes móveis pela Apple pelo mesmo motivo. Aliás, nas atualizações, a Apple pergunta atualmente se pretende que o download da nova versão do iOS possa ser feita também por dados móveis. Em Portugal, para a maioria dos pacotes de dados, é um prejuízo enorme!

Claro que não são apenas as suas apps a correr em segundo plano que estará a consumir internet. Qualquer aplicação aberta em primeiro plano pode atualmente querer logo ligar-se e vai consumir obviamente dados do seu pacote mensal.

Felizmente, o utilizador pode controlar quais as aplicações mais importantes para partilhar os seus dados móveis.

Siga estas etapas para configurar quais as apps que terão permissão para usar esses dados:

Abra a aplicação Definições no seu dispositivo iOS. Vá ao menu Rede móvel, role um pouco para baixo e começará a ver uma lista de aplicações com botões de alternância. Ative ou desative as apps de forma individua, dependendo se deseja ou não que elas possam usar a sua rede de dados móveis.

Cada app que vê com um botão verde tem permissão do iOS para usar a sua rede de dados móveis quando está ligado a uma. As aplicações desativadas não têm permissão para usar essa rede para atualizar o seu conteúdo, estejam elas a ser executadas em segundo plano ou abertas em primeiro plano.

Como pode ver na última imagem acima, se desativarmos os dados móveis para o Facebook, receberemos a mensagem a notificar que os dados móveis estão desativados e, caso não estejamos debaixo de uma rede Wi-Fi, seguramente não verá a aplicação a ir atualizar o conteúdo.

Desta forma, poderá ter mão no consumo de dados móveis. Muitas pessoas não conseguem gerir o seu pacote mensal porque há aplicações desgovernadas, no que toca a consumir internet. Muitas vezes, no caso das crianças, são os jogos que pensamos ser apenas tudo local e, na verdade, estão a consumir muitos dados para alimentar o próprio desenrolar do jogo.