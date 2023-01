Estado do mundo coloca ponteiros do Relógio do Apocalipse a 90 segundos da meia-noite

Os cientistas responsáveis pela análise do estado do mundo colocaram os ponteiros do Relógio do Apocalipse mais perto da meia-noite do que alguma vez estiveram. Afinal, temos em mãos muitas ameaças, desde a guerra até às alterações climáticas.

E achávamos que estávamos mal, em 2020...

Nasceu em 1947, pelas mãos de cientistas como Albert Einstein, e é conhecido pelo mundo como o Doomsday Clock. Este Relógio do Apocalipse foi criado pelo Bulletin of the Atomic Scientists com o objetivo de ilustrar o quão perto a humanidade está do colapso. Aqui, a meia-noite representa o derradeiro momento da aniquilação da humanidade.

Os ponteiros são movidos tendo em conta vários critérios, aproximando-se ou afastando-se da meia-noite consoante o estado do mundo no momento, na perspetiva dos cientistas. O conselho de cientistas, bem como outros peritos em tecnologia nuclear e ciência climática, incluindo 13 Prémios Nobel, discute eventos mundiais e determina onde colocar os ponteiros do relógio, anualmente. As ameaças incluem política, armas, tecnologia, alterações climáticas e pandemias.

O relógio estava posicionado a 100 segundos da meia-noite, desde 2020, sendo este tempo o mais próximo que alguma vez estivera da meia-noite.

O mais próximo até 2023, pelo menos.

Relógio do Apocalipse coloca-nos muito perto do colapso

Ontem, terça-feira, dia 24 de janeiro, o Bulletin of the Atomic Scientists moveu os ponteiros e posicionou-os a 90 segundos da meia-noute, alertando que problemas como as ameaças de guerra nuclear, as doenças e a volatilidade climática foram reforçados pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

As ameaças veladas da Rússia de utilizar armas nucleares lembram ao mundo que a escalada do conflito por acidente, intenção ou erro de cálculo é um risco terrível. As possibilidades de o conflito poder sair do controlo de qualquer pessoa continuam elevadas.

Lamentou Rachel Bronson, presidente e CEO do Bulletin of the Atomic Scientists, numa conferência de imprensa, em Washington.

Pela primeira vez, e tendo em conta que a guerra é um dos maiores fatores para o mundo estar em perigo, o anúncio do Relógio do Apocalipse será traduzido de inglês para ucraniano e russo.

O final da Guerra Fria e a assinatura de um tratado que reduziu substancialmente os arsenais de armas nucleares dos Estados Unidos da América e da União Soviética, em 1991, colocou o Relógio do Apocalipse a 17 minutos da derradeira meia-noite, o mais longe já definido.

Leia também: