Bootcamp da Eddisrupt: queres tornar-te programador em 8 meses?

Já pensaste em ser um criador de tecnologia e não apenas um utilizador? Dar asas à tua imaginação e trabalhar em projetos de inovação incríveis?

Um Bootcamp de Programação é um método de reconversão de carreira moderno e popular nos dias que correm, em que, num formato educativo intensivo, milhares de pessoas em todo o mundo aprendem a desenvolver software e entram no mercado de forma rápida.

O código é um poder para transformar ideias em realidade, mas também um bilhete para uma carreira de sucesso. Cada vez mais pessoas são necessárias para atender a esta gigantesca procura digital e as empresas fazem de tudo para encontrar novos talentos.

Estima-se que mais de 1 milhão de empregos em tecnologia ficarão vagos apenas na Europa nos próximos anos, mantendo toda uma área próxima dos 100% de empregabilidade.

Sabias que podias ter um aumento salarial de quase o dobro ou triplo em Portugal?

Alguns exemplos em comparação com o salário médio:

Alemanha - €66.000: +54%

Portugal - €35.000: +191%

Estados Unidos - €95.000: +76%

Reino Unido - €49.000: +61%

Ainda não tens a certeza se a carreira na área da programação é para ti? As estatísticas demonstram que mais de 50% dos programadores não têm curso superior na área. Pessoas de todas as áreas são capazes de fazer esta mudança. Os bootcamps de programação têm graduados de todos os tipos de background - artes, finanças, media e assim por diante.

Para trabalhar em tecnologia só precisas do teu cérebro e de um computador. Além disso, podes trabalhar em qualquer lugar do mundo.

A Eddisrupt disponibiliza um Bootcamp de Programação com 91% de empregabilidade, que transforma qualquer pessoa dedicada e com talento num programador/a profissional em 8 meses, com vagas limitadas.

Se tens interesse em dar um boost gigante na tua carreira, esta pode ser uma oportunidade.

