O Android Auto está debaixo de uma onda de mudanças e de melhorias, que tardam a ser vistas. A famosa atualização Coolwalk insiste em ser apresentada, falada e revista, mas sem que chegue efetivamente a todos os utilizadores.

Com este processo já a decorrer, a Google voltou a mudar o Android Auto, mas para trazer uma mudança que ninguém tinha pedido. Apesar de não ser usada por todos, a possibilidade de usar ligações sem fios passou a ser algo que está permanentemente ativado.

A forma mais normal e normal de usar o Android Auto é com o recurso a um cabo USB, que faz a ligação entre o smartphone e o sistema do carro. Há a possibilidade de usar ligações sem fios, mas inda não são muitos os veículos que suportam essa possibilidade.

Com a versão 8.7, agora lançada para os utilizadores, a Google resolveu alterar de forma completa esta opção. Na verdade, não altera nada na possibilidade de usar as ligações sem fios, mas sim remove a possibilidade de a desativar ao gosto do utilizador.

Esta estava na versão anterior, para dar ao utilizador a opção de ter esta funcionalidade ativa ou inativa, mas agora simplesmente desapareceu. Isso significa que de agora em diante, esta é uma opção sempre ativa e que o utilizador deixa simplesmente de controlar.

Se para a maioria esta pode ser uma opção que pouco interessa, a verdade é que poderia ser muito útil para alguns utilizadores. Era com o desligar desta funcionalidade que muitos garantiam que a ligação era mesmo apenas realizada com recurso ao cabo USB.

Na verdade, e para quem precisar mesmo de confirmar esta ligação, bastará desativar o Bluetooth ou colocar o smartphone em modo de voo. Ainda assim, é algo a fazer sempre que ligar o Android Auto ao carro e não algo permanentemente desligado.

As mudanças parecem que vão continuar no Android Auto, mas com reforço da interface e cm a mudança de algumas opções ou o seu renomear. Os utilizadores parecem querer mais, mas ao ritm que as novidades chegam, ainda vai ser necessário esperar mais algum tempo.