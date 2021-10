Como activar o Áudio Espacial e Áudio sem perdas no seu HomePod

Ontem a Apple lançou várias novidades nos seus sistemas operativos. Foram todos atualizados e disponibilizados ao público em geral. Entre os dispositivos atualizados estão as colunas inteligentes HomePod. Com a atualização 15.1 estas colunas passaram a oferecer aos utilizadores o conteúdo do Apple Music em formato Áudio Espacial (Spatial Audio) e áudio Sem perdas (Lossless).

Estes formatos representam uma grande mudança na experiência e na qualidade. Contudo, para usufruir tem de ativar manualmente esta opção. É isso que lhe trazemos hoje.

Um cenário para todos os nossos HomePods

O Áudio Espacial, em formato Dolby Atmos, bem como o formato sem perdas Apple Lossless, chegou à Apple Music há várias meses. Estes formatos permitem-nos apreciar o conteúdo do catálogo Apple Music de uma forma muito mais imersiva e com a maior qualidade possível.

Com o iOS 15.1 e a atualização da família do sistema operativo HomePod, podemos desfrutar destes dois formatos diretamente nas nossas colunas inteligentes.

Antes de qualquer ação no sentido de ativarmos estas opções, temos de ter o iPhone na versão iOS 15.1. Depois precisamos atualizar o nosso HomePod.

Esta atualização pode ser feita abrindo a aplicação Casa. Dentro, vemos o ícone do HomePod, pressionamos e clicamos na roda dentada das definições, no canto inferior direito do ecrã. Irão ver a seguir a opção Atualizar.

Depois de instalado, poderão ver das Definições a versão da coluna.

Ativar a melhor as novidades no HomePod

Agora que temos todos os dispositivos atualizados, podemos ativar o Áudio sem perdas e o Dolby Atmos nos nossos HomePods.

Os passos a seguir são os seguintes:

Abrir a aplicação Casa no nosso iPhone ou iPad.

no nosso iPhone ou iPad. Tocar no botão Casa (com ícone de uma casa) que está no canto superior esquerdo.

(com ícone de uma casa) que está no canto superior esquerdo. Abrir as Definições das casas .

. No grupo PESSOAS, escolher a pessoa marcada como Habitante (proprietário) , provavelmente o próprio.

, provavelmente o próprio. Agora seguir para Apple Music .

. Ativar Áudio sem perdas e Dolby Atmos.

Com estes passos podemos agora reproduzir conteúdo em formato Lossless e Spatial Audio diretamente em todos os nossos HomePods. A Apple refere na sua página que está a atualizar o seu catálogo e que ainda não estão todos os temas com estas tecnologias.

Contudo, informa, a quantidade de música com temas em Áudio Espacial irá crescer progressivamente.