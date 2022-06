Com o sucesso de vendas dos AirTags, a Apple poderá trazer nova versão

Os AirTags foram um lançamento de sucesso da Apple. A rede Encontrar (Find My) trouxe uma nova realidade à procura de objetos perdidos ou roubados, assim como foi potenciada pela funcionalidade nos iPhones destes serem encontrados mesmo quando estão desligados. Tudo contribuiu para esta rede se tornar global, com utilização de milhões de pessoas e isso aumentou o interesse nos AirTags.

Com este cenário, o analista Ming-Chi Kuo acredita que a Apple poderá estar a preparar o lançamento da segunda geração deste dispositivo.

No dia 20 de abril de 2021, no evento online Spring Loaded, a Apple apresentou os AirTags. Passado uns dias, o dispositivo estava disponível para venda e desde então tornou-se num caso de sucesso. Apesar de nem sempre ser pelas melhores razões, o mundo falou nas suas capacidades de localização e em tudo o que pode fazer pela segurança dos bens dos utilizadores.

Em um post no Twitter neste domingo, o analista Ming-Chi Kuo, da TF Securities, acredita que a popularidade do acessório ainda está a aumentar. É muito preciso e, acima de tudo, económico, face a outros do mesmo nível de precisão.

AirTags: Gradualmente tornaram-se num acessório de localização muito popular

Os AirTags "cresceram gradualmente em vendas desde o seu lançamento", escreve o analista. Acredita-se que as estimativas de vendas tenham atingido 20 milhões de unidades vendidas deste localizador em 2021, enquanto em 2022, estima-se que chegará a 35 milhões.

Kuo ressalta que o AirTag "não recebeu muita atenção", referindo-se a como a Apple lançou o localizador e configurou os sistemas conectados, mas não fez nenhuma alteração real no produto até agora.

Se as vendas dos AirTags continuarem a crescer, acredito que a Apple desenvolverá a 2.ª geração.

Referiu o analista.

O que poderá a Apple trazer de novo?

Lançar um modelo de segunda geração é praticamente um dado concreto no que toca à política de lançamento de produtos da Apple. A empresa por norma lança no mercado uma primeira versão, refina-a com algumas correções e melhorias, mas depois lança uma segunda com novidades que os utilizadores deram conta que fazem falta.

Além disso, a empresa costuma introduzir mais funcionalidades que capacitem o produto para ganhar espaço face à concorrência, caso esta se tenha aproximado.

Embora não seja um grande salto na especulação, o comentário de Kuo é um raro voto de confiança de que um novo modelo pode chegar em breve. Claro, o design pode ser melhorado, tornando o AirTag mais fino, poderá ganhar outras tecnologias para interagir com mais dispositivos e poderá refinar o que oferece atualmente.