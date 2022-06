Acha que é um Cidadão Cibersocial? Faça este curso grátis

Com a cibersegurança no topo dos temas mais falados nos últimos tempos, a formação/conhecimento é sem dúvida uma das melhores "armas" em tempos de "guerra digital". E nas redes sociais, acha que não há ameaças? Está consciente dos perigos?

O Centro Nacional de CiberSegurança (CNCS) lançou o curso Cidadão Cibersocial que o ajudará a reconhecer os riscos e a ter mais cuidados para um uso mais consciente das redes sociais. O curso é gratuito e dá direito a certificado.

Curso Cidadão Cibersocial tem duração de 3h

Tem todos os cuidados quando utiliza as redes sociais? Conhece os principais riscos que encontra neste tipo de plataforma? Tem consciência dos cuidados que deve ter para diminuir estes riscos no uso das redes sociais? Foi no sentido de esclarecer os utilizadores que o CNCS curso lançou o curso Cidadão Cibersocial.

A utilização das redes sociais aumentou de forma acentuada nos últimos anos, mas essa utilização acarreta alguns riscos. É preciso melhorar a cibersegurança das contas e ajudar a garantir a privacidade dos utilizadores.

De acordo com o CNCS, este curso permite conhecer melhor as redes sociais e os seus riscos, bem como as melhores práticas para mitigar esses riscos. Trata-se de um curso interativo, que procura ser apelativo para todas as pessoas que utilizam redes sociais ou querem conhecer melhor esse mundo. O curso está preparado e é recomendado a adolescentes a partir dos 14 anos.

No final deste curso será capaz de:

Conhecer os principais tipos de redes sociais;

Identificar os riscos mais comuns em cada tipo de rede social;

Aplicar as melhores práticas de segurança e privacidade no uso das redes sociais.

Após a conclusão de todos os módulos do curso “Cidadão Cibersocial”, os participantes podem descarregar o respetivo Certificado de conclusão. Será apenas necessário responder a todas as atividades com uma percentagem mínima de 75% de opções corretas.

Curso Cidadão Cibersocial