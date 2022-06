Back Then, o grande vencedor da 5ª edição dos Prémios PlayStation Talents em Portugal recebeu recentemente um novo trailer.

Venham vê-lo conosco e confirmar a qualidade do trabalho dos Outriders & RP Studios.

Back Then, é claramente um dos melhores exemplos do porquê da existência de iniciativas como o Playstation Talents. É muito graças a esta iniciativa (entre outras) e incentivos associados, que pequenas equipas de desenvolvimento conseguem ver os seus fantásticos projetos e ideias ganharem forma e serem reconhecidos tanto nacional como internacionalmente.

A equipa dos Outriders & RP Studios não foi a primeira premiada, nem será a última e felizmente estas iniciativas podem abrir portas importantes para o futuro de muitas mentes brilhantes que temos no nosso país.

Recentemente, a PlayStation Portugal revelou o novo trailer de Back Then, vencedor do Prémio PlayStation Talents para Melhor Jogo de 2019, na 5ª Edição dos Prémios PlayStation Talents em Portugal, onde é possível ver algo mais do jogo e do ambiente em que ele se desenrola.

Para além do Prémio PlayStation Talents para Melhor Jogo de 2019, Back Then venceu ainda, na 5ª Edição dos Prémios PlayStation Talents em Portugal, o Prémio PlayStation Talents Especial Games for Good, por ser o jogo finalista que melhor incorporou temáticas de responsabilidade social no seu conceito, contribuindo para um diálogo aberto sobre problemas reais da nossa sociedade e do nosso mundo.

Back Then

De uma forma simples, Back Then, é um título narrativo de exploração na primeira pessoa, com forte inclinação para a nostalgia e a razão pela qual as coisas acontecem. A ação decorre num lar de idosos e acompanha a história através dos olhos de um doente de Alzheimer numa cadeira de rodas.

O jogo apresenta uma jogabilidade onde se misturam elementos de exploração, procura de pistas, mistério, temas de perda de memória, morte e transcendência.

Thomas Eilian é um poeta e escritor idoso a quem foi diagnosticada a doença de Alzheimer. "Acorrentado" a uma cadeira de rodas, o seu mundo ficou de um momento para o outro reduzido à sua casa por onde vagueia e desfruta das memórias recolhidas ao longo dos anos.

Começando a sentir a sua mente a ceder à doença, Thomas tenta desesperadamente por reviver as recordações trazidas por objetos e souvenirs que possui.

Guiado pelos seus "eus" em diferentes fases da sua vida, Thomas explora a sua mente ao longo de quatro temporadas numa tentativa de reconciliação com os seus familiares (e consigo próprio) enquanto luta contra o avanço da doença de Alzheimer e a consequente perda da sua alma do passado e do presente.