Apple Watch: App Store bane watchGPT e surge o “Petey” com GPT-4

Recentemente, demos a conhecer uma aplicação para Apple Watch que trazia a inteligência artificial do chatGPT para o smartwatch da empresa de Cupertino. A app chamada watchGPT saltou para o topo da App Store no início deste mês. No entanto, a Apple reviu o nome da aplicação e decidiu que as aplicações não podem ter "GPT" no nome. Como tal, o programador renomeou a aplicação e atualizou a mesma com GPT-4.

watchGPT agora é Petey e traz o chatGPT mais inteligente

Como tivemos oportunidade de dar a conhecer, a app watchGPT da OpenAI tornava possível interagir com o ChatGPT da OpenAI diretamente no seu pulso com o Apple Watch e inclui até uma complicação se o utilizador quiser adicionar acesso rápido ao mostrador do relógio.

A aplicação atraiu tanto interesse que se posicionou no último lugar no pódio da App Store logo após o lançamento. No entanto, tendo em conta a posição da Apple, que bloqueia aplicações e atualizações de apps com “GPT” nos seus nomes, o programador Hidde van der Ploeg decidiu mudar para um nome novo e amigável: “Petey”.

Agora o Petey 1.2 está disponível para Apple Watch e foi atualizado com suporte para GPT-4 (atualização paga). Traz várias prompts para responder rapidamente ao Petey, traz um novo ícone de complicação e muito mais.

Dica: Se a aplicação não aparecer no seu Apple Watch, instale-o através da App Store.

Para relembrar, aqui está o que Petey oferece:

Interaja com o famoso modelo GPT diretamente do seu Apple Watch;

Obtenha rapidamente respostas para as suas perguntas ou gira mensagens mais longas sem digitar;

Partilhe o resultado da sua interação com outras pessoas via texto, e-mail ou redes sociais;

Defina a aplicação como uma complicação para facilitar o acesso;

Usa a sua voz para ditar texto e use o Text to Speech para a aplicação poder ler a resposta.

A app Petey está disponível como uma compra única de 4,99€ na App Store e já incluiu suporte ao GPT-4.