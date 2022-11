Apple volta a usar a “Resposta Rápida de Segurança” no iOS 16.2 beta

A Apple está a apostar mais na segurança dos seus sistemas operativos e, além das atualizações frequentes das versões, a empresa testa ou usa num cenário real a funcionalidade "Resposta Rápida de Segurança" no iOS 16.2 beta.

Hoje saiu atualização iOS 16.2 (b) com mais um pequeno pacote de software. Esta também é uma novidade no iOS na versão 16.

A Apple lançou no mês passado o iOS 16.2 beta e a atualização traz a aplicação Freeform melhorias à aplicação Casa, e uma funcionalidade chamada "Rapid Security Response" ou "Resposta Rápida de Segurança" que fornecerá patches rápidos de segurança ao iOS sem a necessidade de instalar uma nova versão completa do sistema operativo.

Apple continua a afinar a ferramenta Resposta Rápida de Segurança

A primeira atualização de Security Response para utilizadores com iOS 16.2 e iPadOS 16.2 beta foi lançada a 16 de novembro. Contudo, na altura, a Apple confirmou que a atualização não continha nenhuma correção de segurança, uma vez que a empresa estava apenas a testar o novo sistema para entregar tais correções.

Enquanto a primeira atualização foi denominada "iOS 16.2 (a) (20C5049e)", a atualização de hoje é "iOS 16.2 (b) (20C7750490f)". Não está claro neste momento se a atualização inclui realmente uma correção de segurança ou se a Apple está simplesmente a testar uma vez mais o novo sistema de Resposta Rápida de Segurança para demonstrar como funciona num cenário da vida real.

Uma vez que a funcionalidade esteja disponível para todos, a Apple será capaz de corrigir rapidamente as falhas de segurança sem ter de lançar uma nova versão do iOS apenas para isto. Funcionará praticamente da mesma forma que as pequenas atualizações de segurança lançadas para o macOS.

O lançamento está disponível através do processo de atualização do software normal Definições > Geral > Atualização de software. A versão de 3,2 MB chama-se iOS Security Response 16.2 (b). A Apple diz que o "Rapid Security Response fornece importantes correções de segurança e é recomendado para todos os utilizadores".

Curiosamente, a instalação da atualização lista a versão iOS como iOS 16.2 (b), e existe uma opção para remover a "resposta de segurança" em Definições > Geral > Atualização de software > versão iOS.

Esta secção também continua a listar a versão original do iOS 16.2 beta 3 construída separadamente. Saiba mais sobre o Resposta Rápida de Segurança aqui.