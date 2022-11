Steam bate novo recorde com mais de 31 milhões de jogadores em simultâneo

A Steam é indiscutivelmente uma das plataformas de jogos mais populares entre os gamers. O serviço disponibiliza uma enorme variedade de jogos para todos os gostos e categorias e ainda divulga constantemente dados quantitativos interessantes sobre as ações dos seus clientes.

Desta forma, a Steam voltou a bater o recorde que havia conseguido há apenas um mês, agora com mais de 31 milhões de jogadores em simultâneo.

Steam consegue mais de 31 milhões de jogadores ao mesmo tempo

Ainda no passado mês de outubro davamos conta de que a plataforma de jogos tinha conseguido juntar 30 milhões de jogadores a jogarem ao mesmo tempo e agora mais um recorde foi batido. De acordo com as últimas informações, a Steam conseguiu agora bater essa mesma marca e teve mais de 31 milhões de jogadores em simultâneo na plataforma. Em termos concretos, o serviço conseguiu juntar um máximo histórico de 31.907.888 jogadores.

Tal como podemos ver pela imagem abaixo, no momento em que escrevo este artigo existem 28.699.527 jogadores a jogarem ao mesmo tempo no serviço de jogos.

A Steam pertence à Valve e foi lançada em setembro de 2003, ou seja, está disponível para os jogadores há quase 20 anos. Mas a plataforma continua a ser o local preferido dos gamers, especialmente por quem tem e joga em computador, tendo também crescido ao longo dos anos. E nem o aparecimento de outras plataformas do género retira a sua liderança neste mercado.

Através das estatísticas do site podemos ter acesso a muitos outros detalhes. Por exemplo, no que respeita aos jogos mais vendidos, vemos que a lista é liderada por Call of Duty: Modern Warfare II, seguido por PUBG: Battlegrounds, FIFA 23, CS: GO e Red Dead Redemption 2. Já no que respeita aos títulos mais jogados vemos que o primeiro lugar é ocupado por CS: GO, o segundo pertence ao Dota 2 e Call of Duty: Modern Warfare II, Lost Ark e PUBG: Battlegrounds ocupam os lugares restantes neste TOP 5.

Para muitos estes recordes constantes da Steam não são novidade nem uma surpresa uma vez que se trata da mais popular plataforma entre os jogadores. Mas é sempre interessante de ver que cada vez mais há pessoas a saciarem a sua vontade de jogar através destes serviços.