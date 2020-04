Apple TV+ agora disponível gratuitamente para não assinantes

A empresa de Cupertino lançou ano passado o seu serviço Apple TV+. Este produto de streaming de vídeo do ecossistema Apple tem uma mensalidade de 4,99 euros e permite um acesso a um catálogo variado de conteúdos.

Contudo, nestes tempos de confinamento, a Apple resolveu libertar ao mundo algumas séries também para quem não é assinante.

Conforme refere a empresa, a serviço de streaming de vídeo inclui histórias originais das mentes mais criativas da indústria da televisão e do cinema. Assim, nesta altura de pandemia, a empresa de Cupertino resolveu abrir os conteúdos a mais utilizadores Apple, aqueles que não têm assinatura mensal deste serviço.

A oferta começou nos Estados Unidos no passado dia 9 deste mês, mas agora chegou também a mais 100 países, entre eles Portugal.

Qual o catálogo gratuito?

A Apple não abriu ao mundo todo o seu catálogo. A empresa escolheu um leque diversificado. A saber:

Séries:

Séries infantis:

Documentários:

Para ter acesso aos episódios, basta ligar-se através do seu ID Apple na app TV no iPhone, iPad, Apple TV ou smart TV compatível, ou até mesmo pelo navegador do computador neste endereço:

Apple TV+

Equipamentos compatíveis com o Apple TV+ iPhone ou iPod touch com iOS 12.3 ou posterior;

iPad com tvOS 12.3 ou posterior;

Apple TV 4K ou Apple TV HD com tvOS 12.3 ou posterior;

Smart TV compatíveis: Samsung: FHD/HD séries 4 e 5 2018 QLED série 4K Q6, Q7, Q8 e Q9 2018/2019 QLED Séries 8K e Q9 2019 The Frame 2018/2019 The Serif 2019 UHD 6, 7e 8 2018/2019

Macs com macOS Catalina;

Smart TVs com AirPlay 2

Portanto, se é utilizador Apple e quer ver estas séries disponíveis, sem pagar nada, usufrua desta oferta. Boa Páscoa.

