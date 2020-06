Apple regista patente para tirar selfies de grupos socialmente distantes

A nova realidade, que muitos apelidam de normalidade, está a obrigar as empresas a adaptar a sua oferta. Tudo foi tocado pela pandemia e abrem-se novos conceitos. Um exemplo dessa adaptação é esta nova patente que a Apple registou. Esta tecnologia da empresa irá permitir que possamos tirar selfies em grupo mesmo quando as pessoas estão em sítios diferentes.

O protocolo desenvolvido irá gerar “selfies de grupo sintéticas”. Bom, é uma maneira de promover o distanciamento social e a etiqueta de respiração, sem deixarmos de estar todos na foto!

Apple regista patente para selfies remotas

A ideia é socialmente os amigos e familiares estarem reunidos para a posteridade. De acordo com o pedido de patente (descoberto pela Patently Apple), o utilizador de um dispositivo da Apple (não está claro se o recurso estaria disponível em iPads, iPhones ou ambos) poderia convidar outras pessoas a participar de uma selfie em grupo. Posteriormente, o software organize-os juntos numa única imagem.

A selfie pode incluir fotos, imagens de vídeo armazenadas ou imagens de transmissão ao vivo. Os utilizadores podem manter a selfie original, bem como a versão do grupo, e o utilizador original e os destinatários da imagem do grupo podem modificar a selfie, por exemplo, colocando-se numa posição diferente no grupo.

Aqui está como seria, de acordo com o pedido de patente:

Claro que não podemos colar esta ideia agora em forma de patente ao estado atual do mundo. Isto porque a patente da Apple foi submetida à entidade reguladora de propriedade intelectual dos EUA em 2018. Contudo, só no passado dia 2 deste mês foi atribuído o registo.

Embora em 2018 a ideia, provavelmente, fosse outra, agora faz todo o sentido. Obviamente não se sabe quando esta ideia será usada, até porque se não foi criada com o propósito atual, a empresa deve ter um cenário já desenhado para esta tecnologia fazer sentido.