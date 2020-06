A Natsume veio recentemente anunciar que o seu próximo titulo da já longa série de sucesso Harvest Moon, se encontra a caminho, tanto da Nintendo Switch como da Playstation 4.

Em maio deste ano, o jogo tinha sido apresentado apenas para a Nintendo Switch, mas afinal, a Playstation 4 também vai recebê-lo.

Harvest Moon trata-se de uma série de culto dentro do Universo Nintendo e como tal este seu regresso encontra-se rodeado de fortes expectativas.

“Consegue imaginar um mundo sem morangos, tomates ou até couves?“. É este o pontapé de saída de One World, e é este o estado do mundo que o jogador vai encontrar. Apenas num livro muito antigo existem indícios de como foi em tempos, pelo que os jogadores partirão numa aventura cujo cenário é não só a sua terra natal como o mundo inteiro!

E que tipos de pessoas os aguardarão? Desde as praias deslumbrantes de Halo Halo até às montanhas cobertas de neve de Salmiakki, haverá muito para explorar!

One World vai apresentar um motor de jogo novo que terá gráficos atualizados e que proporcionarão formas inéditas de explorar o mundo do jogo, não só para os fãs da série como para os novos jogadores que se juntam agora, especialmente com o seu ingresso na Playstation 4.

A propósito deste lançamento, Hiro Maekawa, presidente e CEO da Natsume, teve a oportunidade de comentar: “Harvest Moon: One World oferece uma novíssima forma de explorar Harvest Moon que apelará tanto a jogadores experientes como às novas gerações”, a que acrescentou: “Ao longo das últimas décadas, Harvest Moon tem evoluído, mantendo ao mesmo tempo o entretenimento da simulação agrícola para toda a família que tornou a série tão popular. Os novos gráficos e motor do jogo tornarão esta experiência adequada para 2020. Ao longo dos próximos meses partilharemos mais novidades sobre Harvest Moon: One World.”

Ainda sem data de lançamento, fica a certeza de que Harvest Moon: One World será lançado para Nintendo Switch e Playstation 4.