Com os tempos que se vivem devido a uma nova ameaça do mundo, provavelmente nem nos apercebemos muito das condições climatéricas. No entanto, de acordo com o Boletim Climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), maio de 2020 foi o mês mais quente desde 1931.

O planeta, mesmo com estes meses de renovação do ar, com menos atividade humana, parece estar efetivamente mudado.

IPMA: valor médio da temperatura média do ar, 19 °C

De acordo com a informação publicada no site do IPMA, o mês de maio de 2020 foi “extremamente quente e seco“. Este foi o mais quente desde 1931, igualando maio de 2011.

Conforme foi referido, o valor médio da temperatura média do ar, 19 °C, foi muito superior ao normal. Este apresentou uma anomalia de +3,26 °C (Figura 2).

O valor médio da temperatura máxima do ar, 25,40 °C (Figura 3), foi o 2.º valor mais alto desde 1931, com uma anomalia de +4,44°C (mais alto em 2015, 25,46 °C); o valor médio da temperatura mínima do ar, 12,60 °C, também foi o 2.º mais alto desde 1931, +2,10°C em relação ao valor normal (mais alto em 2011, 13.13 °C).

Segundo o IPMA, esta onda teve início nos dias 17, 18 de maio e durou até ao final do mês. Em algumas estações do nordeste do país prolongaram-se até aos primeiros dias de junho.

Esta onda de calor teve uma duração máxima de 16 ou 17 dias e pode ser considerada como uma das mais longas e com maior extensão territorial para o mês de maio.

De referir ainda que nos dias 3 e 26 a 29 o valor médio da temperatura máxima do ar, e Portugal continental, foi superior a 30 graus Celsius.

Referiu o IPMA.

Valor médio da quantidade de precipitação em maio foi de 51,2 mm

O valor médio da quantidade de precipitação em maio, 51,2 mm, corresponde a 72 % do valor normal 1971-2000 (71,2 mm). Os valores de precipitação foram superiores ao normal em alguns locais da região Sul e em particular no Alto Alentejo, na Península de Setúbal, no Baixo Alentejo e no Sotavento Algarvio.

Por outro lado, na região Norte, e em especial nas zonas de altitude, os valores de precipitação foram muito inferiores ao normal.

De destacar que as condições de instabilidade atmosférica verificadas durante alguns períodos do mês (9-16 e 26- 31) originaram a ocorrência de aguaceiros. Estes foram localmente fortes, por vezes de granizo e acompanhados de trovoada.

O relatório completo pode ser descarregado aqui. Podem também acompanhar toda a informação via app.

