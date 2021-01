Apple quer carregadores de energia com Nitreto de Gálio

A Apple está a desenvolver novos carregadores de energia baseados na tecnologia de nitreto de gálio. Esta evolução irá permitir que os carregadores sejam mais compactos e mais leves.

Este passo poderá trazer à ideia o regresso dos carregadores às caixas do iPhone. Mas será que a Apple vai dar este passo atrás?

Novos carregadores Apple, agora em Nitreto de Gálio

Em 2021, a Navitas Semiconductor deverá receber pedidos da Apple para soluções de carregamento rápido baseadas em nitreto de gálio ou tecnologia “GaN”.

Segundo um relatório, a TSMC, parceira de fabrico de chips da Apple, fornecerá adaptadores GaN como parte de uma parceria existente.

Esta notícia sugere que a Apple está a planear versões GaN das suas fontes de alimentação USB-C, permitindo que sejam menores e mais leves, mais eficientes em termos de energia e menos propensas a superaquecer, como acontece atualmente com os seus carregadores, que são baseados em silício.

Nos últimos anos, muitos outros fabricantes, como Anker e Belkin, introduziram carregadores GaN. Não está claro se os primeiros carregadores GaN da Apple estarão prontos este ano.

A Navitas é a empresa criadora do GaNFast, uma solução de nitreto de gálio encontrada em alguns dos carregadores rápidos mais populares do mundo. O GaNFast foi adotado por várias marcas, como Aukey, Dell, Lenovo e Xiaomi.

Conforme é do conhecimento geral, a Apple não inclui mais as fontes de alimentação na caixa com os modelos de iPhone e Apple Watch que vende. Contudo, continua a vender vários carregadores, incluindo opções de 5W e 12W e 20W, 30W, 61W USB-A e a opção 96W USB-C.