A Microsoft aposta no Edge como sendo uma das suas ferramentas mais importantes para o futuro. Este browser será a sua porta de entrada para a Internet e a forma como os utilizadores vão descobrir tudo o que esta tem para oferecer.

Baseado no Chromium, este browser tem à partida um conjunto de funcionalidades disponíveis e prontas a serem desenvolvidas. A mais recente está a chegar e dará ao Edge ainda mais capacidades, em especial de ser usado em qualquer lado. Saiba como ativar a sincronização de separadores abertos e histórico no Edge.

Apesar de ter sido lançado oficialmente em janeiro do ano passado, só com a atualização de outubro foi realmente disponibilizado automaticamente no Windows 10. Desde essa altura que se esperava que a sincronização fosse completada, algo que está a acontecer agora.

Sincronizar tudo no desktop com este browser

No desktop, nas muitas versões que o Edge tem, a sincronização dos separadores abertos e do histórico chegou agora. Ainda de forma faseada, mas já pode ser ativada por muitos utilizadores. Com esta novidade podem abrir este browser em qualquer lado e continuar as navegações.

Para verificarem se está já presente podem abrir as definições do Edge e depois navegar para Perfis e Sincronizar. Aí dentro devem procurar as opções Histórico e Separadores abertos, ativando essas novas funcionalidades.

Edge no Android já tem histórico e separadores abertos

Outra versão que recebeu esta novidade foi a que é dedicada ao Android. Neste browser estava a ser preparada esta novidade, estando já disponível, sendo possível fazer a ponte entre o desktop e o smartphone de forma transparente.

Aqui o processo é similar e devem aceder às definições. Depois, devem procurar a conta que está configurada para sincronização e depois escolher a opção Sincronização. É aqui dentro que encontram acessíveis as opções Separadores abertos e Histórico, que devem ativar.

Com estas novidades o Edge é cada vez mais um browser que podem usar no dia a dia. Permite agora alternar entre plataformas e dispositivos, tendo sempre todos os separadores acessíveis e prontos a serem usados.