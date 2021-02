A Siri não tem evoluído consideravelmente ao longo dos anos da sua existência. Isto é, face ao que as suas congéneres conseguem fazer, a assistente pessoal da Apple é mais limitada. Já para não falar que não está disponível em português de Portugal. Contudo, a empresa de Cupertino está a tentar melhorar a compreensão desta tecnologia a pessoas com algumas dificuldades de fala.

A Apple explora novas maneiras de fazer a Siri entender o maior número possível de pessoas, especialmente aquelas que gaguejam.

Assistentes pessoais querem compreender as pessoas gagas

A Apple não é a única a esforçar-se na evolução da sua assistente pessoal. Segundo informações, a Google e a Amazon também estão a investigar este problema com o Google Assistant e a Alexa.

No caso da Apple, o trabalho para um melhor entendimento da Siri é feito a partir de uma base de dados com 28 mil ficheiros de áudio. Estes trechos são colecionados dos podcasts com pessoas que gaguejam. Então, a Apple analisa-os detalhadamente e tenta entender todas as palavras com o seu assistente de voz.

O objetivo é que a Siri seja competente com todos os utilizadores, tenham ou não dificuldade para falar.

A Apple afirma que já possui um recurso que pode ajudar as pessoas com dificuldade de fala. Este permite que o utilizador controle durante o tempo em que a Siri está à escuta.

Isso evita que a assistente pessoal interrompa os utilizadores gagos antes que estes terminem de falar.

Concorrentes também estão ativos

No caso do Google, existe o projeto Euphonia. É uma aplicação que permite que o utilizador comunique com os produtos Google e Google Home, treinando o software para o entender.

No lado da Amazon, muito trabalho foi feito com o Voiceitt desde dezembro.

Portanto, o sinal muito positivo advém do esforço que as empresas mais preponderantes do mercado estão a fazer para que as suas assistentes pessoais entendam utilizadores com determinados problemas de fala.