Eclipse Solar: a que horas o início, máximo e fim no seu distrito?
O eclipse solar de hoje vai proporcionar um dos fenómenos astronómicos mais aguardados do ano e será visível em todo o território português. Em Portugal Continental, a percentagem de ocultação será muito elevada, chegando aos 100% em Bragança. E no seu distrito?
O fenómeno acontece ao final da tarde e, dependendo da localização, terá início pouco depois das 18h30. O momento máximo ocorrerá aproximadamente entre as 19h31 e as 19h38 no continente.
As regiões do Norte e Centro de Portugal Continental terão algumas das maiores percentagens de ocultação. Bragança poderá atingir 100%, enquanto Braga, Viana do Castelo e Vila Real chegam aos 99%.
Eclipse Solar: Horários previstos para as capitais de distrito
|Localidade
|Ocultação
|Início
|Máximo
|Fim
|Aveiro
|98%
|18:35
|19:32
|20:26
|Beja
|94%
|18:40
|19:37
|20:29
|Braga
|99%
|18:34
|19:31
|20:24
|Bragança
|100%
|18:34
|19:31
|20:24
|Castelo Branco
|97%
|18:37
|19:34
|20:26
|Coimbra
|97%
|18:36*
|19:33
|20:26
|Évora
|95%
|18:39*
|19:36
|20:28
|Faro
|93%
|18:42
|19:38
|20:31
|Guarda
|98%
|18:36
|19:32
|20:25
|Leiria
|96%
|18:37
|19:34
|20:27
|Lisboa
|95%
|18:39
|19:36
|20:29
|Portalegre
|97%
|18:38
|19:34
|20:27
|Porto
|98%
|18:34
|19:32
|20:25
|Santarém
|96%
|18:37
|19:34
|20:29
|Setúbal
|94%
|18:39
|19:36
|20:29
|Viana do Castelo
|99%
|18:33
|19:31
|20:24
|Vila Real
|99%
|18:33
|19:31
|20:25
|Viseu
|98%
|18:35
|19:32
|20:25
Regiões Autónomas
|Localidade
|Ocultação
|Início
|Máximo
|Fim
|Açores
|77%
|17:36
|18:37
|19:34
|Madeira
|78%
|18:49
|19:46
|20:39
O melhor local para observar o fenómeno será aquele que proporcionar um horizonte desimpedido e condições meteorológicas favoráveis. E, sobretudo, com a proteção ocular adequada.
Boa!! 🙂
O pessoal que não se ponha a inventar com óculos de sol, radiografias ou óculos 3D senão vai dar m….a da grossa!!