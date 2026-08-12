Eclipse Solar: a que horas o início, máximo e fim no seu distrito?

O eclipse solar de hoje vai proporcionar um dos fenómenos astronómicos mais aguardados do ano e será visível em todo o território português. Em Portugal Continental, a percentagem de ocultação será muito elevada, chegando aos 100% em Bragança. E no seu distrito?

O fenómeno acontece ao final da tarde e, dependendo da localização, terá início pouco depois das 18h30. O momento máximo ocorrerá aproximadamente entre as 19h31 e as 19h38 no continente.

As regiões do Norte e Centro de Portugal Continental terão algumas das maiores percentagens de ocultação. Bragança poderá atingir 100%, enquanto Braga, Viana do Castelo e Vila Real chegam aos 99%.

Eclipse Solar: Horários previstos para as capitais de distrito

Localidade Ocultação Início Máximo Fim Aveiro 98% 18:35 19:32 20:26 Beja 94% 18:40 19:37 20:29 Braga 99% 18:34 19:31 20:24 Bragança 100% 18:34 19:31 20:24 Castelo Branco 97% 18:37 19:34 20:26 Coimbra 97% 18:36* 19:33 20:26 Évora 95% 18:39* 19:36 20:28 Faro 93% 18:42 19:38 20:31 Guarda 98% 18:36 19:32 20:25 Leiria 96% 18:37 19:34 20:27 Lisboa 95% 18:39 19:36 20:29 Portalegre 97% 18:38 19:34 20:27 Porto 98% 18:34 19:32 20:25 Santarém 96% 18:37 19:34 20:29 Setúbal 94% 18:39 19:36 20:29 Viana do Castelo 99% 18:33 19:31 20:24 Vila Real 99% 18:33 19:31 20:25 Viseu 98% 18:35 19:32 20:25

Regiões Autónomas

Localidade Ocultação Início Máximo Fim Açores 77% 17:36 18:37 19:34 Madeira 78% 18:49 19:46 20:39

O melhor local para observar o fenómeno será aquele que proporcionar um horizonte desimpedido e condições meteorológicas favoráveis. E, sobretudo, com a proteção ocular adequada.

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