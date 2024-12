Apple permite-lhe agora sincronizar as palavras-passe com o Firefox, mas não no Windows

A Apple tem agora um complemento dedicado às palavras-passe iCloud concebido para o browser Firefox, o que significa que os utilizadores do Firefox podem aceder a palavras-passe e logins armazenados na aplicação Palavras-passe ou no Porta-chaves iCloud quando utilizam o Firefox num PC ou Mac.

Extensão oficial Apple para o Firefox

Se mantém as suas palavras-passe armazenadas no iCloud da Apple, pode ter acesso a essas passwords no Firefox através de uma extensão oficial do iCloud Passwords, conforme detetado.

No entanto, a extensão suporta apenas o macOS Sonoma ou posterior, portanto, não poderá usá-la com o Windows.

Se precisa ter acesso às suas palavras-passe do iCloud no Windows, pode ter acesso às mesmas descarregando a aplicação iCloud para Windows e a extensão iCloud Passwords para Chrome ou Edge.

Outro programador criou originalmente a extensão do Firefox, mas a Apple assumiu o controlo, de acordo com um aviso na página do GitHub da extensão. A Apple é “agora a única proprietária responsável por manter a sua própria extensão oficial do iCloud Passwords”, diz o programador.

O repositório da extensão e o código-fonte deixaram de estar vinculados à extensão, exceto por “razões históricas”.

Sobre a app Palavras-passe

A partir do iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia e visionOS 2, a app Palavras-passe ajuda a gerir palavras-passe, chaves-passe e códigos de confirmação. Pode gerar, criar e guardar palavras-passe fortes, partilhar credenciais com amigos e familiares, personalizar palavras-passe e muito mais.

A app Palavras-passe também avisa sobre fragilidades comuns de palavras-passe, como uma palavra-passe que pode ser facilmente adivinhada, que utilizou várias vezes para contas diferentes ou que apareceu em fugas de dados conhecidas.

Para utilizar a app Palavras-passe e tirar partido destas funcionalidades, certifique-se de que atualiza todos os dispositivos Apple para a versão de software mais recente.