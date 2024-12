Google Fotos ganha forma de apagar backups do smartphone e assim ganhar espaço

O espaço de armazenamento da Google nos seus serviços tem estado a ser mais controlado e cada vez parece menor. A gestão deste pode ser um problema para quem o tem associado ao smartphone, em especial no que toca às fotografias. Agora, o Google Photos ganhou a possibilidade de apagar backups do smartphone e assim ganhar espaço.

Perder fotografias ao reorganizar os backups é algo que ninguém quer, mesmo no mundo digital. Felizmente, a Google está finalmente a tratar desse ponto com uma nova funcionalidade que permite aos utilizadores remover backups de fotografias e vídeos da nuvem sem perder os ficheiros nos seus dispositivos.

A funcionalidade chama-se "Undo Backup" e está a ser implementada no Google Fotos para utilizadores do iOS por agora. Esta atualização pretende melhorar a gestão de ficheiros para os utilizadores que não querem fazer cópias de segurança de todas as suas fotografias e vídeos na nuvem, mas não querem necessariamente que sejam eliminados dos seus dispositivos. Estará disponível para Android num futuro próximo.

O novo processo é simples e igual no iOS e Android. Abrir a app Google Fotos e depois tocar na fotografia de perfil no canto superior direito. A seguir navegar até Definições do Google Fotos e depois Cópia de segurança. Selecionar "Undo Backup" e confirmar a ação assinalando a caixa ao lado do aviso legal. Por fim, tocar em Apagar cópia de segurança do Google Fotos.

Isto irá eliminar todas as fotografias atualmente no dispositivo do Google Fotos, mas não do seu smartphone. A funcionalidade será automaticamente desativada para esse dispositivo assim que os backups forem eliminados. Isto significa que todas as novas fotografias tiradas serão carregadas automaticamente, pelo que deve ser executada a funcionalidade novamente por quem não quiser as fotografias na cloud.

Isto resolve um problema de longa data com o Google Fotos, em que apagar uma imagem ou vídeo da aplicação trazia o risco de a apagar também do smartphone. Agora há um controlo mais fino sobre os backups. Isto pode ajudar a reduzir a quantidade de armazenamento na nuvem usada.

A Google afirma que o "Undo Backup" estará disponível em breve para dispositivos Android, tornando-se assim verdadeiramente universal. É curioso ver como dá desta vez primazia ao iOS e ao iPhone. Com esta nova capacidade, gerir as fotografias será mais simples e até o espaço disponível fica mais fácil de controlar.