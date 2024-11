Google está a tornar mais fácil marcar a presença de polícia no Google Maps

A Google está a fazer mudanças importantes no Google Maps. Estas devem tornar o reportar de incidentes muito mais fácil neste serviço. Como vimos, começaram no início desta semana mudando a opção “radar de velocidade” no Maps com um botão “polícia” mais geral. Agora surge uma nova mudança, mas que está apenas no Android Auto.

No entanto, o botão da polícia ainda estava muito abaixo na lista de opções de notificação de incidentes, exigindo que os condutores fizessem scroll para baixo nos ecrãs enquanto conduziam para reportar atividades policiais.

Agora, como é reportado, uma atualização do Google Maps no Android Auto mudou a lista de opções de relato de incidentes. As opções mais cruciais, “bloqueio” e “desaceleração”, continuam no topo. No entanto, a opção “polícia” atualizada está agora diretamente abaixo destes dois botões. Outras opções, como “obras”, são movidas para baixo.

Um grande motivo pelo qual as pessoas utilizam aplicações de navegação como o Google Maps, Waze e Apple Maps é para estarem a par do que acontece na estrada. Estes relatórios de incidentes ajudam os condutores a saber quando esperar um acidente ou uma desaceleração, travar para evitar uma multa ou conduzir com mais segurança numa zona de obras.

Mas, se o envio de um relatório de incidente no Google Maps no Android Auto exigir mais, isso pode ser um problema. Os condutores devem ter uma interface que impeça que tirem os olhos da estrada para percorrer uma lista de opções, esta funcionalidade pode criar novos problemas.

Os radares de velocidade parecem ser um dos tipos mais comuns de relatórios de incidentes em aplicações de navegação. Esta mudança não resolverá os problemas do Google Maps em todos os ecrãs, que no Android Auto variam em tamanhos e proporções, mas deverá facilitar à maioria dos condutores o relatar da presença da polícia de forma mais simples.

É referido que esta alteração parece fazer parte de uma atualização do lado do servidor que não requer a atualização do Google Maps ou do Android Auto. A mudança também se pode aplicar à aplicação Google Maps no Apple CarPlay, devendo esta chegar nos próximos dias.