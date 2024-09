Spotify volta a chocar com a Apple! Controlo de volume do Spotify Connect mudou para pior

O Spotify e a Apple estão novamente em desacordo. As duas empresas têm-se enfrentado em várias arenas, sempre com o foco na liberdade dos utilizadores. As regras têm mudado e agora há um novo problema no Spotify desta vez com o controlo de volume, que a Apple alterou.

O Spotify Connect, permite aos utilizadores do iPhone controlar a reprodução em qualquer outro dispositivo ligado ao mesmo Wi-Fi. Este é extremamente útil, mas está a perder uma das suas principais características.

“A Apple descontinuou a tecnologia que permite ao Spotify controlar o volume dos dispositivos ligados através dos botões de volume do dispositivo”, afirma o serviço na sua página de suporte. Revelou que trabalha com a Apple “numa solução”, mas, por agora, os utilizadores do iPhone terão de empregar uma solução aborrecida.

Se a funcionalidade Spotify Connect estiver a ser executada em segundo plano, os utilizadores do iPhone terão de premir um dos botões de volume, tocar na notificação que aparece e utilizar o controlo deslizante de volume na parte inferior. Também podem fazer isso no separador Reproduzindo Agora ou no Menu Ligar na aplicação Spotify.

O novo método pode irritar os utilizadores habituados a ajustar o volume do Spotify Connect sem olhar para o ecrã. Embora não tenha especificado isto, é claro pelas imagens que os utilizadores terão de desbloquear o iPhone apenas para alterar o volume.

Conforme foi revelado, o Spotify diz que o problema está na Apple. Supostamente, não estenderá a tecnologia que utiliza para o Apple Music em dispositivos de terceiros para serviços concorrentes. Entretanto, há mais apps com problemas semelhantes.

Embora alguns ainda possam utilizar o método antigo e direto, este não será usável por muito mais tempo. A partir de 3 de setembro, todos os utilizadores do iOS terão de ajustar o volume do Spotify Connect utilizando o controlo na aplicação.