WhatsApp: Vai ser muito mais fácil organizar as suas conversas

Como se tem tornado normal, surgem mais potenciais novas funcionalidades para o WhatsApp. Estas novidades surgiram no código das versões de teste e mostram que em breve será muito mais fácil organizar as suas conversas. Tudo será baseado em filtros e listas que se vão poder criar.

O WhatsApp parece estar a trabalhar numa atualização para a sua funcionalidade Filtros de Conversas, lançada para os utilizadores no início deste ano. A funcionalidade suporta atualmente filtros Não lidos, Favoritos e Grupos, mas os seus programadores podem em breve adicionar outros à mistura.

O próximo filtro a ser disponibilizado está relacionado com outra funcionalidade em desenvolvimento. Estas vão permitir aos utilizadores criar listas personalizadas para organizar os seus contactos e grupos.

Segundo o site WABetaInfo, o WhatsApp irá adicionar automaticamente um marcador de filtro junto aos filtros existentes assim que um utilizador gerar uma lista personalizada. Este filtro partilhará o seu nome com a lista e selecioná-lo restringirá a caixa de entrada às conversas e grupos incluídos na lista.

Como a próxima funcionalidade Listas permitirá aos utilizadores criar várias listas, o WhatsApp irá provavelmente criar filtros exclusivos para todas as listas geradas pelos utilizadores. Também é seguro assumir que o novo filtro será lançado com a funcionalidade Listas numa atualização futura.

As listas e o filtro de conversas associado não são as únicas novidades que chegam aos utilizadores do WhatsApp no ​​​​​​Android. O mensageiro propriedade da Meta está também a preparar uma funcionalidade de privacidade para ajudar os utilizadores a gerir melhor a sincronização de contactos para várias contas e uma nova opção para marcar todas as mensagens não lidas como lidas.

O WhatsApp ainda não anunciou oficialmente nenhuma destas funcionalidades, mas espera-se que as funcionalidades cheguem aos utilizadores beta nas próximas semanas. Depois será rápida a sua chegada a todos os utilizadores.