Starlink prepara acesso à Internet para smartphones e Elon Musk revela pormenores

A Starlink tem sido uma proposta que muitos escolhem para acesso à Internet, especialmente em zonas remotas e com ligações fracas. Os planos da empresa de Elon Musk alargam-se e o dono do X anunciou que em breve o serviço Starlink irá fornecer acesso ininterrupto à Internet para smartphones.

Elon Musk revelou, num anúncio que fez no X, que a Starlink iniciará um serviço direto de Internet para smartphones. Numa primeira fase, este serviço será apenas oferecido através da T-Mobile nos Estados Unidos. No entanto, Elon Musk afirmou que o seu objetivo a longo prazo é abrir este serviço a todas as operadoras móveis.

A Starlink fornece um acesso muito rápido à Internet através dos satélites em órbita terrestre da SpaceX. Oferecendo um serviço revolucionário, especialmente em áreas rurais e remotas onde a conectividade à Internet é fraca, a Starlink está agora a trazer este serviço diretamente para os dispositivos móveis.

Esta nova proposta permitirá que os utilizadores acedam à Internet em quase qualquer lugar com os seus dispositivos móveis, sem interrupções. Assim, e seguido os planos do que é já oferecido com o serviço atualmente, criará uma proposta verdadeiramente universal, e com uma modularidade única.

Starlink direct to mobile phone Internet is exclusively with @Tmobile in the US for the first year, then other carriers thereafter.



We are starting off working with one carrier in each country, but ultimately hope to serve all carriers. https://t.co/CDVeiftVNT — Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2024

A parceria entre a Starlink e a T-Mobile estará inicialmente disponível apenas para utilizadores desta operadora nos EUA. No entanto, e como afirmou Elon Musk, existem planos para começar testes com uma operadora em cada país e eventualmente abri-lo a todas as operadoras. Ou seja, prevê-se que em breve este serviço seja oferecido por outros operadores.

De acordo com informações partilhadas por Ben Longmier, 26 novos satélites foram colocados em órbita no âmbito do programa “Direct to Cell” da SpaceX. Estes satélites cobrirão principalmente a área de serviço da T-Mobile nos EUA. Agora os utilizadores destas regiões poderão experimentar uma Internet ininterrupta, sem zonas mortas.

A colaboração Starlink e T-Mobile está prevista para resolver as dificuldades vividas especialmente no acesso à Internet. Em última análise, proporcionará uma grande liberdade a muitos utilizadores em termos de Internet.