Disney+ não para de perder clientes! 700 mil contas canceladas após aumento de preço

O Disney+ está a atravessar um período conturbado. Contra o aumento do preço da subscrição, 700 mil pessoas preferiram cancelar a conta. Esta é a primeira vez desde o lançamento da plataforma e mostra que a aposta não corre como a empresa tinha planeara.

Disney+ não para de perder clientes!

Nos últimos meses, o Disney+ reviu a sua estratégia de preços. Seguindo o exemplo da Netflix, o serviço de streaming começou a cobrar aos seus subscritores pela partilha de contas. Desde o outono que é possível adicionar uma pessoa adicional à subscrição por 5,99 euros por mês. Outros espetadores que estejam a ver o Disney+ e que não façam parte da mesma família serão bloqueados.

Posteriormente, a Disney+ aumentou o preço das suas subscrições. O plano padrão custa agora 9,99 euros por mês, em comparação com 8,99 euros antes do aumento. Por um preço reduzido, a Disney incentiva os utilizadores a optar pela subscrição com anúncios, por 5,99 euros por mês. Aqui, mais uma vez, a plataforma imita a Netflix, que reviu os seus preços em alta várias vezes nos últimos anos, ao mesmo tempo que oferece uma fórmula mais barata, mas cheia de anúncios.

Infelizmente para o Disney+, estas medidas afastaram muitos dos seus clientes. Os últimos resultados financeiros do grupo Disney revelam que o serviço de streaming perdeu 700.000 subscritores durante o quarto trimestre de 2024. O rival da Netflix tem agora 124,6 milhões de subscritores.

Modelo de preços não está a funcionar

Esta é a primeira vez que o Disney+ perde clientes desde o seu lançamento em novembro de 2019. Até agora, o serviço aumentara a sua base de utilizadores a um ritmo rápido, antes de estagnar. A redução não se aplica a subscritores que residam nos Estados Unidos, onde aumentou ligeiramente a sua base de clientes.

Para explicar esta queda, há que ter em conta o aumento de preço, seguido da proibição de partilha de contas. É ainda de referir o fracasso de várias séries originais do Disney+. Geralmente, as séries originais são os motores de crescimento do Disney+.

O CEO da empresa diz que a perda de subscritores do Disney+ no primeiro trimestre de 2025 deverá ser mais modesta. Não se espera uma perda de assinantes. No entanto, espera-se que a onda de quebra continue. Apesar dos resultados, a The Walt Disney Company afirma que os seus serviços de streaming continuam a ser amplamente rentáveis. A receita média por subscritor também aumentou 4%, inflacionada pelos aumentos de preços.