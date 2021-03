Apple patenteou um gadget que fará o utilizador dispensar os ratos

A Apple está na vanguarda da tecnologia e apresenta muitas vezes produtos inovadores. Segundo um novo pedido de patente, a empresa registou um dispositivo futurista semelhante a um penso rápido.

No futuro, poderá vir a permitir que o utilizador controle computadores Mac com os dedos, ao invés de utilizar um rato tradicional.

Penso rápido que controlará os movimentos como um rato

De acordo com um novo pedido de patente publicado pelo US Patent and Trademark Office, a Apple está a desenvolver um dispositivo que transformará os dedos num rato Mac. Ou seja, o gadget futurista poderá vir a permitir que as pessoas controlem o computador com os dedos, sem recorrer a um rato tradicional.

Aparentemente, o dispositivo da Apple é semelhante a um penso rápido de alta tecnologia que desliza sobre um ou mais dedos do utilizador.

Assim sendo, esse penso rápido conteria sensores para detetar uma vasta gama de gestos, como o deslizar, bater ou rodar, e transmiti-los para um computador, de forma a executar os movimentos necessários.

Apple ainda não se pronunciou sobre dispositivo

De acordo com os registos da nova patente da Apple, o utilizador não se posicionará como se estivesse a utilizar um rato. Por sua vez, poderá gesticular contra a superfície de um objeto ou acenar simplesmente com os dedos no ar, de forma a executar movimentos no computador Mac.

Isso é possível com a ajuda de um “sensor ótico de distância”.

Além disso, poderá até executar os movimentos contra a palma da outra mão, segundo uma ilustração anexada ao pedido de patente.

Uma das opções em cima da mesa é combinar os sensores presentes no dispositivo com outros que acompanhassem o olhar do utilizador. Dessa forma, facilitaria a leitura de um documento, por exemplo.

Para já, não se sabe se a Apple conseguiu desenvolver este dispositivo ou quando poderá vir a ser lançado.

Leia também: