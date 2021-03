Novo iMac Apple Silicon: indícios revelados na mais recente versão beta do macOS Big Sur 11.3

Passou um trimestre sem que a Apple lançasse algum produto ao mercado. Apesar dos muitos rumores, a empresa não oficializou nem as AirTags, nem os novos iMacs com SoC Apple Silicon, como se vaticinou. Contudo, na versão macOS Big Sur 11.3 beta 5 foram encontrados indícios e referências a dois novos computadores.

Segundo a última versão beta do macOS Big Sur, são indicados os “iMac21,1” e “iMac21,2”. Atenção, isto não são tamanhos de ecrã!

Apple terá já prontos os novos iMacs

Se está a pensar comprar um iMac então deverá considerar esperar para ver o que a empresa de Cupertino tem para lançar. Depois da empresa ter retirado os iMacs Pro de linha nas suas lojas, os rumores atiraram-se aos novos processadores para este segmento.

Tudo isto começou já há algum tempo. Conforme foi referido, no início deste ano apareceram referenciados nalgumas publicações os nomes de código dos novos iMacs com chips Apple Silicon: J456 e J457. Assim, estes códigos foram confirmados na versão beta mais recente do macOS Big Sur. De acordo com várias informações, os modelos de 21,5 e 27 polegadas serão atualizados ainda este ano.

A juntar a estes indícios, na semana passada, um programador relatou que recebeu relatórios de erro das suas aplicações vindos de um iMac desconhecido equipado com um processador ARM. Estas informações todas juntas indiciam claramente que a Apple está já a preparar o lançamento de um iMac atualizado com M1 (ou outro chip Apple Silicon).

O lançamento de ontem das várias versões beta também trouxe outras pistas. Aliás, os chips Apple Silicon estão no centro das atenções. Foi também encontrada a referência ao chip “A14X” que provavelmente será usado na próxima geração do iPad Pro, que deve ser lançado nas próximas semanas.

