ButanVac: A primeira vacina brasileira contra a COVID-19

A pandemia continua forte e o Brasil é um dos países mais preocupantes! Nos últimos tempos têm sido, consequencialmente, batidos recordes de mortes e nas últimas 24 horas foram registados mais de 100 mil casos (um novo recorde).

No entanto, nem tudo são más notícias. O Brasil acaba de anunciar a ButanVac, a primeira vacina 100% nacional contra a COVID-19.

ButanVac é barata e altamente segura

O anúncio foi feito pelo Instituto Butantan que revelou que esta nova vacina é de dose única. Tal característica pode permitir uma aceleração da vacinação naquele país. A ButanVac estava em desenvolvimento há cerca de um ano e utiliza a mesma tecnologia usada na produção da vacina contra gripe (produzia pelo mesmo Instituto).

A tecnologia da ButanVac usa o vírus de uma doença respiratória (chamada de Doença de Newcastle, uma patologia que não provoca sintomas em seres humanos) como vetor para levar a proteína Spike do novo coronavírus de forma íntegra, estimulando o organismo a produzir anticorpos contra o causador da COVID-19, revela o canal UOL.. Por utilizar um vetor viral que não causa sintomas no ser humano, a vacina é considerada como segura.

De acordo com o diretor-presidente do Instituto Butantan Dimas Covas, a nova vacina é eficaz contra a variante brasileira do coronavírus, que apareceu em Manaus e que tem-se tornado dominante no país, causando um aumento significativo do número de casos nas últimas semanas.

Segundo o TecMundo, o ensaio clínico de fase 1 e 2 da ButanVac em humanos será iniciado assim que a autorização for dada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Para a avaliação da segurança da vacina serão usados 1,8 mil voluntários.

O Instituto Butantan prevê produzir 40 milhões de doses até final do ano de 2021.