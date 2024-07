Apple não resiste à concorrência e pode trazer plano com publicidade para Apple TV+

A grande maioria dos serviços de streaming tem mudado as suas propostas e apostado em planos baseados em publicidade. A Apple tem conseguido resistir a esta tendência, mas isso parece estar quase a mudar. Informações revelam que em breve o Apple TV+ poderá ter um plano baseado em publicidade.

Apple não resiste à concorrência do streaming

O Apple TV+ tem apenas um plano desde que foi lançado em 2019, que dá acesso a todo o conteúdo da plataforma, exceto os jogos da MLS, que estão num pacote separado. No entanto, existe há algum tempo a informação de que a empresa poderia lançar um plano mais barato com anúncios, e os sinais continuam a apontar nesse sentido.

De acordo com uma nova informação, a Apple terá realizado reuniões com um grande organismo no Reino Unido para discutir como os utilizadores poderiam ser rastreados por meio de anúncios. Especificamente, a empresa enviou executivos para se reunirem com o Audience Research Board (BARB) para discutir a recolha de dados adicionais, necessários para a publicidade.

A BARB é uma grande agência no Reino Unido que já monitoriza o tempo que os espetadores passam a ver conteúdos do Apple TV+. Vários concorrentes, como a Netflix, a Disney e a Amazon, já trabalham com a BARB. Se os rumores sobre as reuniões forem verdadeiros, isso pode significar que a Apple prepara algo em relação à publicidade no Apple TV+.

Pode trazer plano de publicidade para o Apple TV+

O Apple TV+ foi lançado em 2019 por 4,99 euros mensais sem anúncios. No entanto, ao longo dos anos, o preço da subscrição foi subindo, primeiro para 6,99 euros mensais, e depois para 9,99 euros mensais, onde se fixou desde o final de 2023. Se for lançado um plano com anúncios, é muito possível que o seu preço desça para próximo do valor original.

Mas não são apenas as recentes reuniões uma indicação de que a Apple estará a trabalhar num plano com anúncios para o Apple TV+. Também a contratação de especialistas em publicidade no início do ano aponta nesse sentido, o que poderá traduzir-se num lançamento mais cedo ou mais tarde. Esta poderá ser uma ótima jogada para ganhar mais subscritores.

A Apple seguiria a tendência de outras plataformas de streaming, como a Netflix e a Disney, que já têm um plano com anúncios. Também a da Amazon Prime, onde agora tem de pagar um preço extra para ver conteúdo sem anúncios. Veremos como a Apple o consegue, mas pode ser uma fórmula para que mais utilizadores possam desfrutar das séries que tem produzido.