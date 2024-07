Samsung tem novos problemas? Galaxy Watch Ultra surge com o ecrã desalinhado

A Samsung tem já no mercado os novos dispositivos com que quer conquistar os utilizadores. Entre eles temos algumas novidades que prometem muito, por serem produtos onde a marca quer apostar. Um deles, o Galaxy Watch Ultra, surge agora com um problema caricato. O smartwatch tem o ecrã desalinhado.

Samsung tem novos problemas nos dispositivos?

A chegada dos novos dispositivos da Samsung não tem sido isenta de problemas. Como mostrámos há alguns dias, os Galaxy Buds 3 Pro têm uma falha no controlo de qualidade e as pontas de borrachas presentes podem rasgar-se com muita facilidade, algo que não seria esperado.

A somar a esse problema, surge agora um novo, desta vez no Galaxy Watch Ultra. Como descrito no Reddit por um dos primeiros clientes a ter este smartwatch, o seu ecrã está desalinhado de forma bem visível. A sua coroa exterior, que está bem aplicada, não se ajusta corretamente ao mostrador do relógio.

Galaxy Watch Ultra surge com o ecrã desalinhado

Tal como no problema anterior, esta situação aponta para um controlo de qualidade imperfeito durante o processo de fabrico deste smartwatch. Curiosamente, esta parece ser uma situação única e que não foi ainda relatada por mais utilizadores, o que deixa algumas dúvidas.

Todos os outros utilizadores que comentaram o tópico Reddit confirmaram que o problema não está presente nos seus dispositivos. Ao mesmo tempo, e com o Galaxy Watch Ultra a ser analisado por muitos, esta situação já teria sido certamente reportada se o problema fosse mais alargado.

Um problema conhecido em apenas um smartwatch

A Samsung ainda não comentou esta situação, que tem ganho destaque nos últimos dias. Ainda assim, a solução parece ser simples para o cliente que tem este smartwatch defeituoso. A sua unidade do Galaxy Watch Ultra deverá ser trocada por uma unidade de substituição e assim o problema será eliminado.

Comparado com os problemas generalizados de controlo de qualidade do Galaxy Buds 3 Pro, o problema do Galaxy Watch Ultra não é nada alarmante. Devido a esse problema, a Samsung decidiu interromper as pré-encomendas, verificar novamente os auriculares programados para serem fabricados ou enviados e atrasar o envio da pré-encomenda.