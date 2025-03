Apple Maps anda a recolher imagens de Portugal. Saiba quando vai estar na sua cidade

Certamente já viram pelas estradas o carro da Apple a "fotografar" as localidades em Portugal. A Apple começou hoje a fazer levantamentos terrestres por todo o mundo com a finalidade de melhorar a sua aplicação Apple Maps, sobretudo incrementar o detalhe na funcionalidade "Look Around". Em Portugal, a recolha começa hoje e mostramos como pode saber quando vai passar pela sua cidade.

O Look Around da Apple é uma funcionalidade do Apple Maps, semelhante ao Street View do Google, que permite visualizar imagens panorâmicas interativas de ruas e locais com grande detalhe.

História e Lançamento

Foi apresentado oficialmente na WWDC 2019, juntamente com o iOS 13.

Inicialmente, esteve disponível apenas em algumas cidades dos EUA, mas desde então tem sido expandido para várias regiões do mundo.

Como Funciona

Utiliza veículos equipados com câmaras e sensores LiDAR para captar imagens de alta resolução.

Oferece uma navegação fluida e realista, permitindo movimentar-se pelas ruas com transições suaves.

Está integrado no Apple Maps, permitindo explorar locais antes de visitá-los.

A Apple mantém informações sobre o Look Around e o mapeamento no seu site oficial. Como tal, a informação partilhada refere que a empresa de Cupertino irá recolher novamente dados mais detalhados de vários pontos do planeta.

Portugal está na lista e ao longo deste ano de 2025 iremos ver os carros e os operadores a pé, com o equipamento remoto, a captar detalhes para os mapas do Apple Maps, revelando as datas e locais em que estes levantamentos terão lugar.

Quando e onde passará por Portugal

Locais de recolha feita por pedestre (mochila):

de 19 de maio de 2025 a 11 de julho de 2025 Lisboa

de 9 de abril de 2025 a 6 de agosto de 2025 Aveiro Porto



Locais de recolha feita por veículo:

de 17 de março de 2025 a 2 de junho de 2025 Aveiro Beja Braga Bragança Castelo Branco Coimbra Évora Faro Guarda Leiria Lisboa Portalegre Porto Santarém Setúbal Viana do Castelo Vila Real Viseu



A Apple partilha toda a informação no seu site dedicada a esta ação.