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Apple lançou a beta 2 do iOS 27.2 para programadores

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Seguindo um calendário já conhecido, a Apple lançou agora o iOS 27.2 beta 2, assim como o iPadOS 27.2 beta 2, watchOS 27.2 beta 2, tvOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate beta 2 e visionOS 27.2 beta 2. E o que há de novo?

Imagem iPhone com iOS 27.2 beta 2

iOS 27.2: Apple continua a sua agenda de lançamentos

A Apple disponibilizou a segunda beta do iOS 27.2 para programadores, apenas cinco dias depois da primeira versão de testes. A atualização dá continuidade ao desenvolvimento do sistema operativo após o lançamento público do iOS 27, a 14 de setembro.

Entre as novidades já presentes neste ciclo de testes destacam-se a aplicação Saúde renovada e o suporte da Siri com inteligência artificial para português.

Quais são as novidades da nova beta?

A primeira beta introduziu um modo de captura dupla nas chamadas de grupo do FaceTime e perfis na aplicação Apple TV para iPhone.

A aplicação Podcasts recebeu alterações na organização dos conteúdos, com uma área dedicada a novos episódios e a secção para continuar a reprodução imediatamente abaixo.

Por enquanto, ainda não foram identificadas novidades específicas desta segunda beta.

Porque passou a Apple diretamente para o iOS 27.2?

O salto na numeração deve-se ao iPhone Duo. O iOS 27.1 destina-se a este equipamento, enquanto o iOS 27.2 dá continuidade às atualizações para os restantes modelos.

A nova versão permanece em testes para programadores, sem uma data de lançamento final indicada.

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Autor: Vítor M.
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Tags:
iOS 27.2 ios 27.2 beta 2

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  1. Avatar de Faz Conta
    Faz Conta

    SIRI em pt-pt? Tou mesmo para ver

    Responder
    1. Avatar de Eduardo
      Eduardo

      Veio em PT-BR

      Responder
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