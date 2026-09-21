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Ministra pede aos portugueses para pouparem nos combustíveis

37 Comentários

A ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, deixou esta segunda-feira um apelo aos portugueses para reduzirem o consumo de combustíveis, numa altura em que os preços continuam a pressionar famílias e empresas.

Segundo a governante, o consumo de gasóleo, gasolina e jet fuel aumentou entre 4% e 6% face aos mesmos meses do ano passado. Maria da Graça Carvalho considera a subida surpreendente e defende uma maior poupança de energia e combustíveis.

A ministra recordou que, em anteriores períodos de crise, verificou-se uma redução do consumo e defendeu que cada pessoa, empresa e instituição deve procurar utilizar os combustíveis apenas quando necessário.

É importante ter esta noção que há também uma gestão pessoal, de cada empresa e de cada instituição, no poupar energia em geral e combustível em particular.

Maria da Graça Carvalho aconselhou ainda, sempre que possível, a utilização de transportes públicos, considerando que os combustíveis são atualmente um recurso que deve ser gerido com maior cuidado.

Apoios devem chegar a quem mais precisa

Sobre os pedidos de apoio devido ao aumento dos preços, a ministra defende que as medidas devem ser direcionadas para os setores e cidadãos mais vulneráveis.

Entre os setores abrangidos estão a agricultura, pesca, transportes públicos e de mercadorias e bombeiros. A governante rejeita uma ajuda generalizada, defendendo que esta poderia beneficiar também quem não necessita desse apoio.

O Governo garante ainda estar a acompanhar as reservas nacionais de combustível e a reforçar contactos com países fornecedores, numa altura marcada por elevada incerteza nos mercados energéticos.

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Autor: Pedro Pinto
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combustivel Ministra

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  1. Avatar de sapochicão
    sapochicão

    Fala bem quem anda de rabinho tremido com carro do governo até para os filhos e enteados…

    Responder
    1. Avatar de Figueiredo
      Figueiredo

      A questão dos combustíveis é fácil de resolver mas o regime liberal/maçónico não o quer fazer, pretende continuar a saquear os Portugueses através dos preços elevados dos combustíveis, enquanto gasta milhares de euros a abastecer com combustível os aviões equipados com a tecnologia de geoengenharia climática que espalham os rastos químicos no céu de Portugal para dissipar as nuvens e aumentar artificialmente as temperaturas.

      Responder
  2. Avatar de Brutus Suavis
    Brutus Suavis

    Hipocrisia.

    Mas qual crise? A verdadeira crise ainda está por estalar. Já não faltará muito tempo, certamente.

    Brincam com a vida das pessoas enquanto se lambuzam com os dividendos diretos e indiretos

    A carneirada ignorante vai na cantiga deles de que é preciso isto e aquilo, enquanto permitem que sejamos vassalos funda União Europeia cheia de burocratas corruptos.

    Responder
    1. Avatar de Faz Conta
      Faz Conta

      E a tua alternativa é o quê? Um regime fascista do Chega? Ou devo extrema Esquerda?

      Ja sabes como acabam esses regimes, não sabes? Ou faltaste as aulas de História nesses dias?

      Responder
      1. Avatar de MCorreia
        MCorreia

        Portanto, como não existe na sua opinião alternativa credível, devemos resignar-nos à alternância PS/PSD, sem reclamar, sem exigir transparência, responsabilidade e bom senso, em suma ficar serenos a contemplar o fado e o futebol, e de vez em quando ir a Fátima orar na esperança de um futuro melhor. É isso?

        Responder
      2. Avatar de Muito mais que isso.
        Muito mais que isso.

        Portugal tem sido governado pela esquerda e centro-esquerda há cerca de 50 anos, por isso escusa de me dar lições sobre regimes políticos. Achar que o país seria ostracizado em pleno século XXI — como aconteceu com certos regimes do passado na Europa — é uma total falta de noção. Tenha juízo.

        Responder
      3. Avatar de Figueiredo
        Figueiredo

        O Partido Chega é uma fraude, cerca de 50% dos seus apoiantes ou seguidores são estrangeiros, e tem bastantes votantes do Partido Socialista e do Partido Comunista Português no Alentejo onde tem muita força, é um partido protestante/evangélico e sionista que participou do evento «Europa Viva 2024» financiado por Elliott Abrams com o objectivo de receber dinheiro para o partido; a partir daqui os Portugueses já ficam com uma ideia de quem realmente manda.

        É o dr. Pedro Coelho que está na origem do Partido Chega que foi criado para perseguir, destituir, e prejudicar nas eleições o Sr.º Dr.º Rui Rio quando liderou o PSD e desempenhou o cargo de último líder da oposição:

        Passos Coelho na apresentação da candidatura de André Ventura

        https://www.youtube.com/watch?v=83OxOTUSFjo

        André Ventura lança movimento para destituir Rui Rio

        https ://www.publico.pt/2018/09/22/politica/noticia/andre-ventura-lanca-movimento-para-destituir-rui-rio-1844970

        Na altura o auto-denominado «movimento Chega» representava e representa o dr. Pedro Coelho e o seu bando, ou seja a facção liberal/maçónica do PSD que é contra a linha de Francisco Sá Carneiro, a social-democracia, a regionalização, o Interesse Nacional, e o republicanismo, sendo estes princípios e valores representados pelo Sr.º Dr.º Rui Rio.

        Mais tarde o movimento dá origem ao Partido Chega com o objectivo de roubar votos ao Partido Social Democrata – que se tornou um partido completamente moribundo e descredibilizado pelo dr. Pedro Coelho que o destruiu – prejudicando assim o PSD e o Sr.º Dr.º Rui Rio nas Eleições Legislativas de 2022.

        O Partido Chega é uma força política liberal/maçónica, situacionista, alinhado com o sistema político-constitucional ainda em vigor, criado para tentar manter este ilegítimo, criminoso, corrupto, e anti-democrático regime liberal/maçónico imposto pelo golpe de Estado da OTAN em 25 de Abril de 1974.

        O Chega representa os interesses do Partido Socialista e os seus aliados, do dr. Pedro Coelho e seu bando, porquê que acham que fingem todos estar contra o Partido Chega? Os Portugueses ingénuos ou mais distraídos que ainda apoiam e votam no Partido Chega têm de perceber que estão a ser enganados.

        Responder
  3. Avatar de JF
    JF

    Então manda poupar, um pobre ou uma pessoa de classe média que não tem dinheiro para comprar carro elétrico que é impossível de comprar com os preços que são praticados, tem de andar com carros a combustão para se deslocar para o trabalho e com a miséria dos ordenados que recebem em Portugal já pouco sobre para os gastos de uma família de 4 pessoas e manda poupar, para isso não vão trabalhar, não comem e por adiante e no final dizem que querem acabar com a pobreza eles querem acabar é com o pobre.

    Responder
    1. Avatar de Faz Conta
      Faz Conta

      De facto a ministra perdeu a oportunidade de ficar calada em vez de dizer asneiras

      Responder
    2. Avatar de David Guerreiro
      David Guerreiro

      Poupar não é um carro elétrico… O que a ministra quis dizer, e falou bem, é que há um aumento do consumo de combustíveis, quando há escassez dos mesmos. Há muitos portugueses a usar o carro para viagens sem necessidade, principalmente os passeios de domingo. As pessoas não querem abdicar de nada, esquecem é que no passado já houve pessoas a passar necessidades bem piores, e sobreviveram.

      Responder
      1. Avatar de Vitor Afonso
        Vitor Afonso

        Desves morar num local onde existem bons transportes publicos de certeza…. Anda morar par interior e depois falamos… Moro numa aldeia a 10 km da sede de concelho, onde não há escolas e transportes publicos é um de manhã às 07 da manhã e outro às 07 da noite para os miudos da escola…. Como fazes???? andas a pé ????

        Responder
        1. Avatar de xilumba
          xilumba

          tás a falar em levar miudos á escola, e o outro tá a falar em passeios 😀

          Responder
    3. Avatar de Figueiredo
      Figueiredo

      Mas você estava à espera de quê dr. JF? O Sr.º Primeiro-Ministro, Luís Esteves, e restante camarilha do seu governo fazem parte do bando do dr. Pedro Coelho: Luís Montenegro eleito líder parlamentar do PSD (https: //www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/luiacutes_montenegro_eleito_liacuteder_parlam).

      Responder
  4. Avatar de Outra vez arroz
    Outra vez arroz

    Brilhante. Está ao nível do primeiro-ministro que nos mandou emigrar e que acha que é o messias.

    Responder
    1. Avatar de João bitola
      João bitola

      Mandou emigrar porque um sr que diz que é engenheiro deixou o país na falência. Tanto criticam o coelho porque não sabem que o problemafoi quem lá esteve antes. O Passos nunca governou. Apenas seguiu as ordens dos de fora

      Responder
      1. Avatar de Gringo Bandido
        Gringo Bandido

        Passos foi além da troika e enquanto parte do povo passava fome dizia "não sejam piegas" e para os jovens "emigrem", não esquecer nunca.

        Responder
        1. Avatar de PorcoDoPunjab
          PorcoDoPunjab

          Gringo Comuna, É isso, até porque desde 2015 para cá os jovens não se têm ido embora.

          São só uma média de 70k por ano.

          Coisa pouca.

          Responder
          1. Avatar de PagaImpostos
            PagaImpostos

            Não te canses a falar com comunas.

            São acéfalos que vivem da desgraça alheia.

      2. Avatar de Figueiredo
        Figueiredo

        Você está a mentir dr. João Bitola.

        Para todos aqueles que nasceram no e durante o Século XX até ao final da Década de 80, começava-se a trabalhar entre os 16 e os 18 anos (alguns até mais cedo), os homens ainda tinham que cumprir o Serviço Militar caso contrário teriam muita dificuldade em arranjar trabalho, e aos 23 anos, grande parte dos Portugueses já vivia sozinho ou constituía família.

        Era esta a realidade de Portugal até 2012 quando foi subvertida pelo XIX governo liberal/maçónico do dr. Pedro Coelho que provocou uma crise económica e social sem precedentes, tendo liderado o maior ataque à Classe-Média Portuguesa com o objectivo de a destruir.

        O governo do dr. Pedro Coelho e o seu bando (do qual faz parte o Partido Chega e o Partido Iniciativa Liberal) acabou com aquilo que restava do Estado Português (um dos pilares fundamentais de qualquer país), destruiu e estagnou a economia e o trabalho em Portugal que já de si eram frágeis, impôs o subdesenvolvimento, promoveu o desemprego que atingiu a cifra de cerca de 1 milhão de Portugueses desempregados, destruiu os Direitos Laborais e implementou a instabilidade laboral, não fez porque não quis as reformas que o País precisa, provocou para além da crise económico-social e laboral uma crise na habitação com a ilegal, criminosa, e inconstitucional «lei das rendas», iniciou a deslocação de estrangeiros para Portugal sem qualquer critério ou justificação, promoveu de forma dissimulada a ideologia «woke» (também conhecida por ideologia de género/lgbt) e a cultura do cancelamento.

        Portugal e os Portugueses sofrem há 14 anos as nefastas consequências das más políticas intencionais praticadas pelo governo liberal/maçónico do dr. Pedro Coelho, que infelizmente tiveram e têm continuidade nos governos do dr. António Costa e do Sr.º Primeiro-Ministro Luís Esteves.

        Os Portugueses devem fazer o seguinte exercício, olhem para trás e lembrem-se de como era/foi a vossa vida no Século XX, se não quiserem recuar muito lembrem-se como era a vossa vida desde a Década de 80 até 2011 (Século XXI), e comparem com a desgraça em que se transformou de 2012 até à presente data graças às más políticas e má governação do governo liderado pelo dr. Pedro Coelho e o seu bando.

        Responder
      3. Avatar de Figueiredo
        Figueiredo

        Você dr. João Bitola é realmente um mentiroso compulsivo, e não pode ficar sem resposta.

        «…um sr que diz que é engenheiro deixou o país na falência…»

        Quem mandou chamar a «Troika» foi o dr. Pedro Coelho, dr. Mário Soares, dr. Ricardo Salgado, dr. Carlos Santos Ferreira, dr. Faria de Oliveira, dr. Fernando Ulrich, dr. Nuno Amado, e dr. Carlos Costa (https ://www.publico.pt/2015/09/10/politica/noticia/a-prova-dos-factos-afinal-quem-chamou-a-troika-em-2011-1707458), o governo liderado pelo ex-Primeiro-Ministro, José Sousa, limitou-se a executar o pedido.

        Até hoje não se sabe qual foi a justificação e os critérios para pedir intervenção estrangeira em Portugal através da Troika, nem sequer uma auditoria foi feita.

        «…criticam o coelho porque não sabem que o problemafoi quem lá esteve antes. O Passos nunca governou. Apenas seguiu as ordens dos de fora…»

        A Troika não impôs nada a Portugal por conta própria, o regime liberal/maçónico pediu ajuda e aceitou as condições que lhe foram apresentadas, não houve uma imposição unilateral por parte da Troika, as más políticas intencionais praticadas pelo XIX governo liberal/maçónico do dr. Pedro Coelho não estavam no memorando da Troika, as mesmas foram impostas não com base no Interesse Nacional e no bem-estar dos Portugueses mas antes por ideologia onde em muitos domínios (privatizações, desregulação) foi mais longe do que aquilo que o memorando exigia.

        O seu raciocínio acaba por não ter lógica nenhuma, perante uma crise económica e em vez de resolver o problema e efectuar as reformas que o País precisava, o que fez o governo liberal/maçónico do dr. Pedro Coelho e o seu bando? Provocou outra crise económico-social ainda maior, acabou com aquilo que restava do Estado Português (um dos pilares fundamentais de qualquer País), cometeu vários crimes de lesa-Pátria, destruiu e estagnou a economia e o trabalho em Portugal que já de si eram frágeis, impôs o sub-desenvolvimento, promoveu o desemprego que atingiu a cifra de cerca de 1 milhão de Portugueses desempregados, destruiu os Direitos Laborais e implementou a instabilidade laboral, provocou para além da crise económico-social e laboral uma crise na habitação com a ilegal, criminosa, e inconstitucional «lei das rendas», iniciou a deslocação de Estrangeiros para Portugal sem qualquer critério ou justificação, promoveu de forma dissimulada a ideologia «woke» (também conhecida por ideologia de género/lgbt) e a cultura do cancelamento.

        O XIX governo liberal/maçónico do dr. Pedro Coelho e o seu bando (do qual faz parte o Partido Chega e o Partido Iniciativa Liberal) queriam e ainda querem destruir a Classe-Média Portuguesa e impor por capricho o seu modo de vida aos Portugueses.

        Responder
  5. Avatar de CIéqueébom
    CIéqueébom

    E os políticos deviam andar a pé.

    Responder
  6. Avatar de Gringo Bandido
    Gringo Bandido

    Nada funciona neste sistema, o mercado não funciona, o governo não funciona, a ganância rouba tudo e o povo é escravo.

    Responder
  7. Avatar de TiagoC
    TiagoC

    A sr.ª ministra também devia dar o exemplo: andar de transportes públicos em vez de carro pago com o dinheiro dos contribuintes + motorista.

    Responder
  8. Avatar de Yamahia
    Yamahia

    Podia começar por dar o exemplo, indo de bicicleta a pedais.

    Responder
    1. Avatar de Toni da Adega
      Toni da Adega

      Deviam era boicotar os Elektros. Era uma melhor medida, baixava o preço e incentivava o consumo de combustível que tanto é necessário

      Responder
  9. Avatar de PAULO SILVA
    PAULO SILVA

    Ela que de o exemplo e passe a andar de bicicleta, ai eu também passo a andar.

    Responder
  10. Avatar de Maçã mais que podre
    Maçã mais que podre

    É parva, parabéns pela bela escolha nestas eleições, gosto de ver quem foi atrás da cenoura e agora reclamam…. siga tem que lhes doer , o problema é que a todos mesmo os que não escolheram este desastre

    Responder
  11. Avatar de jorgeg
    jorgeg

    Obvio, pobre poupem combustiveis, andem a pe, paguem mais impostos enquanto nos derrete-mos combustivel e enviamos milhoes para derreter na Ukrania.

    Pobre obedece.

    Responder
  12. Avatar de Max
    Max

    A ministra se limitou-se a por o dedo na ferida: é preciso poupar no consumo dos combustíveis e da energia, porque não se sabe quantos meses mais a situação vai durar. Muito mais tem sido feito noutros países.

    A IEA (Agência Internacional de Energia) criou o "2026 Energy Crisis Policy Response Tracker (Acompanhador/Observatório de Respostas Políticas à Crise Energética de 2026) onde analisa as medidas adotadas por vários governos em resposta à crise de abastecimento e à subida de preços provocada pelos conflitos no Médio Oriente.

    O último ponto de situação é de 09/09/2026 (link). Está estruturado em três áreas: Conservação (poupança) de energia, apoios ao consumidor, e políticas estruturais.

    A estratégia de Conservação de Energia monitorizada pela IEA tem como principal objetivo conter os impactos imediatos dos choques de oferta e preços de petróleo/gás através do lado da procura (demand-side), complementando medidas do lado da oferta (como a libertação de reservas estratégicas) e dando resposta direta às pressões económicas sobre famílias e empresas.

    No separador dedicado à Poupança de Energia (Energy Conservation), a IEA destaca um conjunto de políticas focadas na redução direta da procura de combustível e eletricidade no curto e médio prazo.

    • Principais Tipos de Medidas de Conservação Adotadas

    A IEA categoriza as ações de conservação de energia implementadas pelos governos em 6 grandes áreas:

    1. Trabalho Remoto / Teletrabalho (Work from home): Vários países incentivaram ou tornaram obrigatório o teletrabalho para funcionários públicos ou setor privado para reduzir deslocações diárias e o consumo de combustível nos transportes.
    2. Limitação de Refrigeração nos termoestatos (Cooling): Definição de limites mínimos para a temperatura do ar condicionado em edifícios públicos e comerciais (ex.: fixar o AC nos 24°C a 25°C) e desligamento de equipamentos fora do horário de expediente.
    3. Restrição de Viagens Governamentais (Government travel): Redução de viagens oficiais (aéreas e terrestres), priorização de reuniões por videoconferência e limitação do uso de frota pública.
    4. Ajustes no Funcionamento de Escolas e Universidades (Schools and universities): Transição temporária para aulas online, redução da semana escolar/académica ou fecho antecipado de instalações para poupar energia de iluminação e climatização.
    5. Campanhas Públicas de Poupança (Campaigns): Campanhas nacionais de consciencialização apelando à poupança de energia por parte de famílias e empresas (desligar iluminação comercial/outdoor, otimização de eletrodomésticos, etc.).
    6. Medidas nos Transportes (Transport): Limites de velocidade nas autoestradas, rotação da circulação de veículos por matrículas, racionamento ou quotas de combustível, promoção e subsidiação do transporte público.
    • Exemplos Relevantes por Países e Regiões
    • União Europeia e Países Europeus: Campanhas de consciencialização direcionadas à eficiência energética doméstica e empresarial (ex.: Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Países Baixos). Descontos significativos ou gratuitidade temporária nos transportes públicos (ex.: Lituânia).
    • Ásia e Médio Oriente:
    • Paquistão e Filipinas: Adoção de semanas de trabalho reduzidas (4 dias) para o setor público, ensino 100% online e restrições de horários de funcionamento para centros comerciais.
    • Coreia do Sul: Rotação obrigatório de circulação de veículos do setor público (dias pares/ímpares) e proibição do açambarcamento de matérias-primas petroquímicas.
    • Egipto e Jordânia: Teletrabalho para o setor público, fecho antecipado do comércio e edifícios públicos, limitação rigorosa do uso de ar condicionado e de viagens governamentais.
    • Índia e Indonésia: Foco na promoção de veículos elétricos, incentivo ao teletrabalho e aceleração do uso de biocombustíveis e gás natural.
    • América Latina e Outras Regiões: Congelamento/redução de tarifas de transporte público (ex.: Chile), limitação do uso de viaturas oficiais (ex.: Mauritânia, Haiti, Nepal) e racionamento de gás engarrafado (GLP)

    https ://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/2026-energy-crisis-policy-response-tracker?tab=Energy+conservation

    Responder
    1. Avatar de Figueiredo
      Figueiredo

      Ou seja, medidas que em nada resolvem o problema dos preços elevados dos combustíveis, são simplesmente medidas com o objectivo de impor uma agenda política, económica, e de engenharia social de carácter liberal/maçónica – a pretexto da alta dos combustíveis – e com as quais os Portugueses não se identificariam se as mesmas fossem impostas em Portugal.

      No fundo o que você e os liberais pretendem é não resolver o problema mas antes mantê-lo e impor o subdesenvolvimento às populações.

      Responder
  13. Avatar de PorcoDoPunjab
    PorcoDoPunjab

    Se isto é o que temos de melhor, bem, nem sei o que dizer sobre o futuro deste buraco.

    O meu cão daria melhor ministro.

    Responder
  14. Avatar de Jose Carlos Silva
    Jose Carlos Silva

    Hipocrisia ao seu melhor nível.

    Sempre que a vejo a sair ou a chegar a casa é sempre no seu (do Estado, entenda-se) bruto carrão, com o motorista e o segurança.

    Responder
  15. Avatar de Realista
    Realista

    E tem razão

    Há uma escassez no mercado que faz subir os preços. Mas o pessoal quer subsídios e baixas de impostos para continuar a gastar como se essa escassez não existisse.

    Isto anda tudo acéfalo.

    Responder
    1. Avatar de David Guerreiro
      David Guerreiro

      Na muche. É isso mesmo. O problema dos combustíveis é que há uma escassez a nível mundial, especialmente no gasóleo. Se há menos oferta, no mercado, e a procura mantém ou até sobe, obviamente que os preços continuam a subir. O mercado dos refinados é mundial, até os EUA que têm produção e refinação estão a pagar muito caro pelo combustível. Infelizmente é a situação que temos, e temos de aprender a viver. Tivemos a pandemia e superámos. As pessoas não estão já acostumadas a viver com restrições. Hoje queixam-se do preço, esquecem é que daqui a uns meses podem estar a queixar de não haver combustível na bomba. Eu prefiro ter combustível caro, do que nem o ter.

      Responder
  16. Avatar de MCorreia
    MCorreia

    Sempre ouvi dizer que os exemplos vêm de cima. Portanto, os elementos do governo que comecem a andar de transporte público, até porque estão bem servidos dessas infra-estruturas. Eu farei o mesmo quando a autarquia se dignar a prestar transporte público na minha área de residência.

    Responder
  17. Avatar de Nuno Nunes
    Nuno Nunes

    Essa ministra só pensam neles e o povo que se lixe então quem precisa do carro para ir trabalhar vai pedir ao governo para vir trabalhar por nos?

    Responder
  18. Avatar de Mr. Y
    Mr. Y

    O tuga só sabe reclamar 🙂

    É óbvio que a ministra se referia a quem tiver a possibilidade de não usar o automóvel. No fundo, até tem uma certa razão porque as reservas de combustivel não vão durar para sempre. Soa a hipocrisia? Sim, não posso negar isso mas temos de ver o panorama geral.

    Responder
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