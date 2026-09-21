Ministra pede aos portugueses para pouparem nos combustíveis

A ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, deixou esta segunda-feira um apelo aos portugueses para reduzirem o consumo de combustíveis, numa altura em que os preços continuam a pressionar famílias e empresas.

Segundo a governante, o consumo de gasóleo, gasolina e jet fuel aumentou entre 4% e 6% face aos mesmos meses do ano passado. Maria da Graça Carvalho considera a subida surpreendente e defende uma maior poupança de energia e combustíveis.

A ministra recordou que, em anteriores períodos de crise, verificou-se uma redução do consumo e defendeu que cada pessoa, empresa e instituição deve procurar utilizar os combustíveis apenas quando necessário.

É importante ter esta noção que há também uma gestão pessoal, de cada empresa e de cada instituição, no poupar energia em geral e combustível em particular.

Maria da Graça Carvalho aconselhou ainda, sempre que possível, a utilização de transportes públicos, considerando que os combustíveis são atualmente um recurso que deve ser gerido com maior cuidado.

Apoios devem chegar a quem mais precisa

Sobre os pedidos de apoio devido ao aumento dos preços, a ministra defende que as medidas devem ser direcionadas para os setores e cidadãos mais vulneráveis.

Entre os setores abrangidos estão a agricultura, pesca, transportes públicos e de mercadorias e bombeiros. A governante rejeita uma ajuda generalizada, defendendo que esta poderia beneficiar também quem não necessita desse apoio.

O Governo garante ainda estar a acompanhar as reservas nacionais de combustível e a reforçar contactos com países fornecedores, numa altura marcada por elevada incerteza nos mercados energéticos.