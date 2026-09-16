iOS 27.2 beta 1 traz a nova app Saúde, mas não para todos!

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· Apple 3 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. Zé Fonseca A. says:
    16 de Setembro de 2026 às 20:17

    Já tinha sido anunciado na WWDC, isto vai ser a Apple a atacar empresas como a sword wealth que estão completamente a agarrar uma grande fatia do mercado de reabilitação física.
    Muito inteligente por parte da Apple

    Responder
  2. Rodrigo says:
    16 de Setembro de 2026 às 20:52

    Apple lanca produtos mais caros na europa, tipo 500 euros mais caro em relacao aos estados unidos mas sem siri AI, sem servicos a funcionar na europa…continuem a comer gelados com a testa

    Responder
    • Vítor M. says:
      16 de Setembro de 2026 às 22:33

      Não lança, a questão dos impostos é que mexe com o preço final.

      Qual a razão de um iPhone 18 Pro Max aqui em Portugal custar 1.649 euros e em Singapura custa 2.099 dólares (1.429 euros). Já na Austrália custa 1.422 euros. Já na Turquia o memso iphone custa 149.999 liras turcas, cerca de 2.672 euros.

      A Apple anuncia 1.299 dólares antes do imposto sobre vendas. Esse imposto é acrescentado na compra e varia conforme o estado e a localidade.

      Responder

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