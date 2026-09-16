iOS 27.2 beta 1 traz a nova app Saúde, mas não para todos!
A Apple começou a testar a grande renovação da app Saúde na primeira beta do iOS 27.2. A atualização reúne dados do dia a dia, apresenta recomendações personalizadas e acrescenta uma área dedicada à saúde a longo prazo.
A nova app Saúde começou a aparecer na primeira beta do iOS 27.2 para programadores, lançada a 16 de setembro. É a oportunidade de experimentar uma renovação que a Apple anunciou na semana passada, mas que não incluiu no lançamento inicial do iOS 27.
A presença na beta não confirma que a versão final do iOS 27.2 venha a incluir a nova app. A Apple continua a apontar apenas para uma chegada "mais tarde este ano".
O que muda na app Saúde?
A nova página Resumo junta informações sobre sono, coração, atividade física, sinais vitais e acompanhamento do ciclo. Os resumos atualizam-se ao longo do dia, enquanto a secção "Para si" apresenta sugestões relacionadas com os dados de cada pessoa.
Há também um novo separador, Longevidade, que organiza indicadores de saúde recolhidos ao longo do tempo. Inclui a Idade Biológica, uma estimativa que compara métricas como a frequência cardíaca em repouso, o sono e a capacidade cardiorrespiratória com a idade cronológica. É uma forma de acompanhar tendências, não um diagnóstico.
A Apple anunciou ainda avaliações físicas feitas em casa com a câmara do iPhone, para analisar aspetos como equilíbrio, força e flexibilidade.
Segundo a empresa, estas avaliações decorrem no dispositivo, sem gravar ou guardar vídeo.
Quem poderá usar as novidades?
Quando for lançada, a app renovada exigirá um iPhone ou iPad compatível com Apple Intelligence. Algumas funções dependerão de equipamento adicional: a Idade biológica requer um Apple Watch, e a estimativa de VO₂ máximo necessita de um dispositivo capaz de medir a frequência cardíaca. A disponibilidade também poderá variar por região.
Há uma limitação relevante para os utilizadores em Portugal: a Apple diz que a nova experiência será lançada primeiro em inglês dos Estados Unidos, com outros idiomas a chegar posteriormente. Ainda não anunciou uma data para a versão em português.
O que traz de novo a primeira beta do iOS 27.2?
A primeira beta do iOS 27.2 chega apenas dois dias após o lançamento do iOS 27 e começa a testar a nova app Saúde, com resumos personalizados, recomendações e uma área dedicada à saúde a longo prazo.
A presença na beta ainda não garante que estas funções entrem na versão final da atualização. A Apple avançou diretamente para a beta do iOS 27.2, antes de disponibilizar uma beta do 27.1. Esta última versão deverá estar ligada ao iPhone Duo, previsto para outubro.
Para o mesmo mês, a empresa anunciou também mais idiomas para a nova Siri, incluindo português; ainda não confirmou que essa expansão faça parte desta primeira beta (vamos torcer para que faça).
Como é normal, a Apple lançou também a beta 1 do iPadOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e macOS 27.2.
Já tinha sido anunciado na WWDC, isto vai ser a Apple a atacar empresas como a sword wealth que estão completamente a agarrar uma grande fatia do mercado de reabilitação física.
Muito inteligente por parte da Apple
Apple lanca produtos mais caros na europa, tipo 500 euros mais caro em relacao aos estados unidos mas sem siri AI, sem servicos a funcionar na europa…continuem a comer gelados com a testa
Não lança, a questão dos impostos é que mexe com o preço final.
Qual a razão de um iPhone 18 Pro Max aqui em Portugal custar 1.649 euros e em Singapura custa 2.099 dólares (1.429 euros). Já na Austrália custa 1.422 euros. Já na Turquia o memso iphone custa 149.999 liras turcas, cerca de 2.672 euros.
A Apple anuncia 1.299 dólares antes do imposto sobre vendas. Esse imposto é acrescentado na compra e varia conforme o estado e a localidade.