iOS 27.2 beta 1 traz a nova app Saúde, mas não para todos!

A Apple começou a testar a grande renovação da app Saúde na primeira beta do iOS 27.2. A atualização reúne dados do dia a dia, apresenta recomendações personalizadas e acrescenta uma área dedicada à saúde a longo prazo.

A nova app Saúde começou a aparecer na primeira beta do iOS 27.2 para programadores, lançada a 16 de setembro. É a oportunidade de experimentar uma renovação que a Apple anunciou na semana passada, mas que não incluiu no lançamento inicial do iOS 27.

A presença na beta não confirma que a versão final do iOS 27.2 venha a incluir a nova app. A Apple continua a apontar apenas para uma chegada "mais tarde este ano".

O que muda na app Saúde?

A nova página Resumo junta informações sobre sono, coração, atividade física, sinais vitais e acompanhamento do ciclo. Os resumos atualizam-se ao longo do dia, enquanto a secção "Para si" apresenta sugestões relacionadas com os dados de cada pessoa.

Há também um novo separador, Longevidade, que organiza indicadores de saúde recolhidos ao longo do tempo. Inclui a Idade Biológica, uma estimativa que compara métricas como a frequência cardíaca em repouso, o sono e a capacidade cardiorrespiratória com a idade cronológica. É uma forma de acompanhar tendências, não um diagnóstico.

A Apple anunciou ainda avaliações físicas feitas em casa com a câmara do iPhone, para analisar aspetos como equilíbrio, força e flexibilidade.

Segundo a empresa, estas avaliações decorrem no dispositivo, sem gravar ou guardar vídeo.

Quem poderá usar as novidades?

Quando for lançada, a app renovada exigirá um iPhone ou iPad compatível com Apple Intelligence. Algumas funções dependerão de equipamento adicional: a Idade biológica requer um Apple Watch, e a estimativa de VO₂ máximo necessita de um dispositivo capaz de medir a frequência cardíaca. A disponibilidade também poderá variar por região.

Há uma limitação relevante para os utilizadores em Portugal: a Apple diz que a nova experiência será lançada primeiro em inglês dos Estados Unidos, com outros idiomas a chegar posteriormente. Ainda não anunciou uma data para a versão em português.

O que traz de novo a primeira beta do iOS 27.2?

A primeira beta do iOS 27.2 chega apenas dois dias após o lançamento do iOS 27 e começa a testar a nova app Saúde, com resumos personalizados, recomendações e uma área dedicada à saúde a longo prazo.

A presença na beta ainda não garante que estas funções entrem na versão final da atualização. A Apple avançou diretamente para a beta do iOS 27.2, antes de disponibilizar uma beta do 27.1. Esta última versão deverá estar ligada ao iPhone Duo, previsto para outubro.

Para o mesmo mês, a empresa anunciou também mais idiomas para a nova Siri, incluindo português; ainda não confirmou que essa expansão faça parte desta primeira beta (vamos torcer para que faça).

Como é normal, a Apple lançou também a beta 1 do iPadOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e macOS 27.2.