Apple lança iOS 17.6.1 com correção de erros na proteção de dados avançada

A Apple lançou hoje o iOS 17.6.1 e o iPadOS 17.6.1, com pequenas atualizações às versões dos sistemas operativos iOS 17 e iPadOS 17 lançadas no ano passado. A Apple está a disponibilizar o iOS 17.6.1 e o iPadOS 17.6.1 uma semana após o lançamento do iOS 17.6 e do iPadOS 17.6.

O iOS 17.6.1 e o iPadOS 17.6.1 podem ser descarregados para iPhones e iPads elegíveis através de uma ligação over-the-air em Definições > Geral > Atualização de software.

A Apple também lançou uma atualização do iOS 16.7.10 para dispositivos que não podem ser atualizados para o iOS 17.

De acordo com as notas de lançamento da Apple, a atualização da nova versão resolve um problema que poderia impedir a ativação ou desativação da Proteção de dados avançada.

O bug da Proteção de dados avançada afetava um pequeno número de utilizadores. Aqueles que tentaram ativar a Proteção Avançada de Dados e não conseguiram ativá-la viram uma mensagem de erro e ficou claro que não estava ativa.

Os utilizadores afetados que tentaram desativá-la viram-na desativada na interface, embora na realidade ainda estivesse ativa para os dados do iCloud.

Ambos os erros foram corrigidos na atualização. Os utilizadores do iPhone que tinham o erro que impedia que a Proteção de dados avançada se desligasse corretamente verão uma notificação que lhes pede para confirmar a decisão de desligar a funcionalidade após a instalação do iOS 17.6.1.

A Apple diz que os poucos utilizadores que experimentaram este bug tiveram um nível de segurança esperado ou mais, na situação em que a PDA não se desligou como esperado.