Samsung pode trazer a IA aos Galaxy A e estes são os primeiros que a devem receber

A Samsung tem apostado de forma muito ativa nos elementos da IA para os seus smartphones. Tem focado a sua chegada aos modelos de topo, mas abriu lentamente estas capacidades aos modelos mais antigos. Agora, e segundo informações obtidas, os Galaxy A podem ser os próximos a ter acesso à Galaxy IA.

Samsung pode trazer IA aos Galaxy A

A informação ainda não é oficial, mas há dados internos da Samsung que garantem que a empresa irá expandir a Galaxy AI para a gama média dos seus smartphones. Esta novidade é ainda melhor com a possível certeza de que esta IA chegará também ainda durante 2024.

Além desta provável certeza, a informação obtida vai ainda mais longe. Para além da chegada da Galaxy IA, já se sabe também quais vão ser os primeiros modelos a receber esta IA. Falamos dos Samsung Galaxy A35 e o Galaxy A55, ambos apresentados em 2024 como as grandes referências da gama média.

Claro que nem todas as opções estarão disponíveis em todos os dispositivos. Tendo em conta que a Samsung sempre alertou ser o hardware que determina as possibilidades, isto é algo que já era esperado e que não surpreenderá ninguém.

Estes são os primeiros que a devem receber

No caso do Galaxy A35 e Galaxy A55 não existem ainda muitos detalhes. Assim, ainda não é possível determinar quais as funções que estarão disponíveis e quais serão retiradas da lista. Com um SoC Exynos 1380 no primeiro caso e um Exynos 1480 no segundo, é provável que esta IA exija mais capacidade de processamento não estejam disponíveis na gama intermédia.

Por agora não há datas específicas nem a lista de funcionalidades da Galaxy AI que vão estar disponíveis na gama média da Samsung. Há quem avance que deverá ser uma implementação conjunta com a atualização para One UI 6.1.1 que chegará em breve.

A Samsung tem sido o fabricante que mais tem optado por implementar funções de IA nos seus smartphones. Procura garantir o valor das suas propostas e criar um elemento diferenciador no mercado. A sua chegada aos Galaxy A é também uma melhoria grande e uma aposta nestes modelos que o mercado tem recebido de forma muito positiva.