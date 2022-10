Apple lança iOS 16.0.3 com várias correções e melhorias de serviços

A Apple continua a corrigir alguns dos primeiros bugs que afetam o iOS 16, assim como afina o sistema operativo no iPhone 14 e iPhone 14 Pro. A empresa está agora a lançar o iOS 16.0.3, que inclui correções de bugs adicionais e melhorias de desempenho para notificações, para a aplicação Câmara, além de outras melhorias.

Esta versão está disponível para todos os equipamentos que sejam suportados pelo iOS 16.

Pode atualizar o seu iPhone para o iOS 16.0.3, o utilizador deverá ir a Definições > Geral > Atualização de software. Depois vai encontrar a nova versão e a descrição das novidades.

E estas então são as seguintes:

As notificações de chamadas recebidas e de aplicações poderiam ser apresentadas com atraso ou não serem entregues no iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max;

O volume do microfone poderia baixar durante chamadas telefónicas através do CarPlay em modelos de iPhone 14;

A câmara poderia demorar a iniciar-se ou a mudar entre modos no iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max;

O Mail bloqueava ao ser iniciado após receção de um e-mail inválido.

Portanto, se tem um iPhone 8 ou seguintes, então instale que vai ter melhorias. A Apple deixará aqui mais informações.

Apple lança também o watchOS 9.0.2

A Apple também trouxe aos Apple Watch algumas correções. Assim, se foram à app Watch no iPhone e procurarem nas Definições vão encontrar as correções para o seguinte:

Interrupções para streaming de áudio em Spotify

As notificações de alarme de sono continuam depois de o alarme ser eliminado para os utilizadores do AssistiveTouch

Sincronização incompleta dos dados de Carteira e Fitness para o relógio Apple recém emparelhado

Áudio do microfone interrompido para alguns utilizadores Apple Watch Series 8 e Ultra

Em resumo, o novo sistema operativo do iPhone e dos Apple Watch está cada vez mais apurado e sem bugs (pelo menos aqueles que são quase um hábito no lançamento de cada nova versão do iOS e watchOS)