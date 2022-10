Electronic Arts revela data de partida para Need for Speed: Unbound

O próximo jogo com o selo de qualidade Need for Speed, Need for Speed: Unbound, já tem data de partida para consolas e PC.

Isto, pois a Electronic Arts revelou recentemente a data de lançamento do jogo. Venham saber quando é.

Need for Speed está prestes a regressar com Unbound. A Electronic Arts e a Criterion Games encontram-se a ultimar os preparativos para o lançamento do jogo e recentemente foram reveladas novidades.

Need for Speed: Unbound coloca jogadores de todo o mundo no lugar de um piloto radical enquanto acelera pelas ruas de várias cidades mundiais, e engana os polícias, provando que têm o que é preciso para vencer o Grand, o último desafio de corridas de rua de Lakeshore.

Need for Speed Unbound apresenta um novo e único estilo visual de mistura de elementos de arte de rua com os carros mais realistas da história da franquia. A inovadora campanha single player proporciona emoções e consequências através de uma narrativa imersiva que envolve jogadores na cidade de Lakeshore enquanto eles correm, recolhem, atualizam e personalizam os carros de performance mais quentes do mundo a caminho do topo da cena.

Need for Speed Unbound é um jogo que, segundo a Electronic Arts, "desafia as convenções do género de corrida e aumenta a aposta introduzindo uma verdadeira consequência com risco impactante e recompensa por cada corrida, decisão e apostas laterais feitas. Os jogadores descobrem o mundo de Lakeshore quando um assalto a uma oficina familiar despedaça dois amigos e põe um corredor novato numa jornada para ganhar a derradeira corrida de rua e recuperar o carro inestimável que lhes foi roubado."

As principais características de Need for Speed Unbound são:

O Mundo é a Tela de Cada Jogador: Graffiti ganha vida num novo estilo de arte enquanto os jogadores percorrem a cidade equipados com um novo kit de ferramentas de efeitos visuais e sonoros de alta energia, como Burst Nitrous, que recompensa os jogadores com impulso baseado no estilo, refletindo a forma como conduzem.

Correr nas Ruas: Quanto mais jogadores correm, mais calor acumulam. Opta por ultrapassar ou enganar os polícias usando novos mecanismos de fuga para assumir o controlo da perseguição para ganhar grandes recompensas ou ainda maiores consequências para ser preso.

Autoexpressão e estilo: Centenas de artigos cosméticos, incluindo equipamento exclusivo licenciado de alguns dos inovadores pioneiros de moda do mundo e empresas de engrenagens de automóveis personalizadas, dão aos jogadores infinitas opções para não só preparar o seu carro, mas também para mostrar o seu estilo pessoal no jogo.

Encontra a liberdade no fluxo: Viaja com uma banda sonora, que desafia o gênero de artistas do mundo do hip-hop liderados pelo artista multi-hifenizado, empresário, ator e ícone da moda A$AP Rocky e sua agência criativa AWGE, incluindo a estreia mundial da nova faixa de A$AP Rocky, "Sh*ttin' Me", também em destaque no trailer de revelação.

Takeover Scene com A$AP Rocky: A$AP Rocky aparecerá no jogo como líder da Takeover Scene, um novo modo de condução de reprodução precisa que reúne a comunidade para tomar conta de partes da cidade e celebrar a condução com estilo sobre a velocidade pura. A AWGE também foi consultora criativa no jogo.

"A necessidade de Speed Unbound tem tudo a ver com autoexpressão, correr riscos e perturbar o status quo apenas por ser- através do estilo de corrida, construções de carros únicas, moda, música e muito mais", referiu Kieran Crimmins, Diretor Criativo da Criterion Games. "Inspiramo-nos a criar um universo verdadeiramente autêntico onde os jogadores se vejam representados no jogo. A experiência visual de Unbound redefine a expectativa, com um novo estilo de arte de assinatura que dá vida ao graffiti, intensifica a concorrência e cria uma ação indutora de adrenalina e de alta velocidade."

Need for Speed Unbound foi construído para a nova geração de tecnologia e contará com resolução 4K a 60 FPS pela primeira vez na série quando for lançado para a PlayStation 5, Xbox Series X e PC (por via da aplicação EA, Origin, Steam e Epic Game Store) a 2 de dezembro de 2022.