Apple: iOS 14 será compatível com os mesmos iPhones do iOS 13

É uma excelente notícia se se vier a confirmar esta informação que partiu de supostas fontes confiáveis. Tal cenário irá dar a equipamentos com 5 anos um sistema operativo moderno. O iOS 14 traz várias novidades que necessitam de hardware recente. No entanto, o sistema operativo também trará muitas outras funcionalidades que foram otimizadas, melhoradas e afinadas que correm perfeitamente numa máquina como o iPhone 6S. Assim, tal cenário dá muito mais vida a um vasto leque de iPhones, entre eles o que faz 5 anos em setembro deste ano.

Este sistema operativo que a Apple apresentará dentro de poucos dias, mais precisamente no evento WWDC 2020, que começa dia 22 de junho, irá mostrar novas apostas. A realidade aumentada é uma dessas tecnologias que toca em muitas ferramentas que usamos no dia a dia.

iPhones suportados no iOS 13 serão também suportados no iOS 14

A Apple abandonou o suporte a vários iPhones antigos com o lançamento do iOS 13. Isso incluiu o popular iPhone 5s e a série iPhone 6. Dado o grande número de novos recursos que o iOS 13 trouxe para a mesa, fazia sentido para a empresa abandonar o suporte a dispositivos mais antigos.

Assim, e seguindo pela mão dos rumores e supostas fugas de informação, o iOS 14 não terá pesadas novidades. A Apple apostará sim em afinar ferramentas, mecânicas que já tinha, otimizar conjuntos de processos para os tornar mais práticos e aumentar a usabilidade.

Claro que algumas novidades, como a Realidade Aumentada, apenas correrão no hardware mais recente e até outras funcionalidades, como as que necessitarão do chip U1, só mesmo nas máquinas de ano passado e deste final de ano.

Que iPhones serão suportados?

Seguindo o boato, se o iOS 14 acabar por suportar o mesmo conjunto de dispositivos que o iOS 13, os seguintes iPhones seriam compatíveis com ele:

iPhone 6s series

iPhone SE “Original”

iPhone 7 e iPhone 7 Plus

iPhone 8 e iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS e iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

2020 iPhone SE

Além destes, como certamente será normal, ainda acresce os novos modelos a apresentar no outono deste ano.

Segundo a informação avançada, o iOS 14 será a última versão do iOS para as séries iPhone SE e iPhone 6s. Aliás, não é a primeira vez que ouvimos falar do iOS 14 com suporte para o mesmo conjunto de dispositivos do iOS 13.

Não está claro se o iPadOS suportará o mesmo conjunto de dispositivos que o iPadOS 13. Com a Apple a ramificar o iOS e o iPadOS em sistemas operativos separados, existe a possibilidade de a Apple abandonar o suporte para alguns iPads mais antigos, se o iPadOS apresentar muitos recursos novos.

A Apple anunciará o iOS 14, iPadOS 14 e a próxima versão do macOS, watchOS e tvOS na WWDC 2020, que está programada para acontecer virtualmente.

