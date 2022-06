A segurança das apps do iOS e que estão na App Store da Apple tem estado na ordem do dia. Muitos querem trazer para o iPhone uma suposta liberdade, que poderá colocar em causa a proteção dos utilizadores e dos seus dados.

Para dar uma prova de como este ecossistema pode ser corrompido, a Apple apresentou agora mais um dos seus relatórios anuais de segurança, desta vez ficado na App Store e nas apps que ali existem. A informação é relevante e mostra como a empresa protege os seus utilizadores.

Apple continua a apostar na segurança dos utilizadores

Os argumentos que a Apple tem apresentado mostram que será difícil garantir a proteção dos utilizadores com o acesso a lojas externas. A qualidade e a garantia das apps ali presentes cai de imediato por terra e os perigos vão imediatamente aumentar.

A provar isso mesmo estão os dados que a Apple apresentou agora. São vários os números relevantes e que começam com as 1,6 milhões de apps foram barradas e foram impedidas de enganar os utilizadores do iPhone e do iPad em 2021.

Nesse mesmo período a ‌App Store‌ bloqueou também quase 1,5 mil milhões de dólares de serem transacionados de forma fraudulenta. A Apple rejeitou também mais de 34.000 apps por usarem recursos ocultos e mais de 157.000 por serem apps de spam ou cópias.

Milhões de apps e contas tentaram enganar quem as usa

343.000 apps foram rejeitadas por terem várias violações de privacidade e mais de 800.000 contas de programadores fraudulentos foram encerradas. Mais de 170 milhões de contas fraudulentas de clientes foram desativadas e 118 milhões de tentativas de criação de contas fraudulentas foram rejeitadas.

155.000 apps perigosas e que tentaram contornar o processo de revisão, alterando a funcionalidade ou o conceito após a aprovação, foram rejeitadas ou removidos da ‌App Store‌. 63.500 apps ilegítimas foram bloqueadas pela Apple e mais de 3,3 milhões de apps distribuídos ilicitamente no Enterprise Developer Program foram bloqueadas.

Quanto a avaliações e fraudes nas avaliações, a Apple detetou e bloqueou mais de 94 milhões de avaliações e mais de 170 milhões de avaliações por não cumprirem os padrões de moderação. 610.000 revisões adicionais foram removidas após a publicação devido alertas dos utilizadores e avaliações humanas.

App Store é constantemente avaliada e monitorizada

A Apple impediu que mais de 3,3 milhões de cartões de crédito e débito roubados fossem usados ​​para fazer compras potencialmente fraudulentas, e 600.000 contas foram banidas de outras transações na ‌App Store‌.

Como forma de garantir a segurança dos utilizadores, a Apple tem modelos de proteção que coloca em ação nas compras feitas na App Store. Em qualquer momento os programadores têm acesso aos cartões de crédito e débito dos utilizadores, impedindo ações maliciosas.

A Apple diz que pretende continuar a trabalhar para detetar atividades e contas fraudulentas e prevenir crimes financeiros. Apenas desta forma consegue manter a sua App Store‌ um lugar seguro e confiável para os utilizadores encontrarem e descarregarem apps.