A posição de domínio no mercado que as empresas com a Apple ou a Google têm, leva-as a serem monitorizadas e avaliadas de forma constante. Tanto a União Europeia como os países que a integram estão de olhos postos nestas empresas.

É precisamente desta monitorização ativa que saiu a mais recente penalização, desta vez em Itália. Tanto a Apple como a Google receberam uma multa de 10 milhões de euros, por utilização indevida dos dados dos utilizadores.

Tanto a Apple como a Google têm acesso a dados dos seus utilizadores de forma clara. Ambas as empresas apregoam que a privacidade é um dos seus pilares e que tudo fazem para o garantir, algo que foi agora contrariado.

A autoridade italiana da concorrência anunciou que está a multar a Apple e a Google por estas usarem os dados dos utilizadores sem a sua autorização. Cada uma destas empresas tem um valor de 10 milhões de euros.

Do que é revelado, esta multa surge porque tanto a Apple como a Google usam os dados que recolhem dos seus serviços para a sua atividade promocional e económica. Esta recolha supostamente acontece sem que os utilizadores concordem com esta ação.

A autoridade italiana da concorrência indica ainda que as empresas não fornecem informação suficiente e imediata de que os dados dos utilizadores vão ser usados. Há ainda a questão deste processo não ser opcional e não haver forma de o recusar.

O texto da multa declara que é indicado aos utilizadores que os seus dados vão ser usados para melhorar os serviços e a sua experiência de utilização. Algo que fica por provar é a utilização real destes mesmos dados dos utilizadores.

Tanto a Google como a Apple já reagiram a esta multa e a esta posição da autoridade italiana da concorrência. Ambas declaram que respeitam as regras e que os dados que têm dos utilizadores são recolhidos com a devida autorização destes.