Backup do iPhone: Europa pode obrigar Apple a oferecer alternativas ao iCloud

A Autoridade Italiana da Concorrência está a investigar a Apple, acusando a empresa de limitar os backups completos dos iPhones e iPads ao seu serviço iCloud. Caso se verifique uma violação da Lei dos Mercados Digitais (DMA), a União Europeia poderá obrigar a Apple a abrir esta funcionalidade a serviços concorrentes como o Google Drive ou o OneDrive.

Europa pode obrigar Apple a dar alternativas

A Autoridade Italiana da Concorrência (AGCM) anunciou a abertura de uma investigação sobre a interoperabilidade dos sistemas operativos iOS e iPadOS com outros serviços de cloud para o consumidor. Especificamente, a autoridade baseia-se na Lei dos Mercados Digitais (DMA), que impõe regras rigorosas aos gigantes tecnológicos para garantir uma concorrência leal no setor.

O serviço iCloud oferece apenas 5 GB de armazenamento gratuito por defeito. Esse espaço esgota-se muito rapidamente. Os utilizadores não têm, então, outra opção senão pagar para aumentar a sua capacidade online. Além disso, é impossível utilizar o Google Drive ou o Microsoft OneDrive para realizar um backup completo do dispositivo: apenas o iCloud tem acesso a esta funcionalidade no iOS e no iPadOS.

Segundo a autoridade italiana da concorrência: “Aparentemente, a Apple não permite que os serviços concorrentes de armazenamento na nuvem utilizem as funcionalidades do iOS e do iPadOS que permitem aos utilizadores finais realizar um backup completo dos dados dos seus dispositivos, embora essas mesmas funcionalidades estejam disponíveis no iCloud da Apple”.

Terá de mudar o backup do iPhone do iCloud

A autoridade italiana da concorrência específica: “De acordo com o artigo 6.º, n.º 7, da Lei de Gestão de Dispositivos Móveis (DMA), a Apple deve garantir que os fornecedores de serviços de cloud para o consumidor terceirizados beneficiam de uma interoperabilidade livre e eficaz com os sistemas operativos iOS e iPadOS e têm acesso, em condições justas, aos mesmos recursos de hardware e software disponíveis no iCloud da Apple.”

A Autoridade Italiana da Concorrência partilhará em breve os resultados da sua investigação com a Comissão Europeia, que determinará então se o iCloud está em conformidade com as regras da DMA. E é evidente que a União Europeia deve levar este assunto a sério. Recentemente, a instituição ordenou que a Meta reabrisse o WhatsApp Business para serviços concorrentes de IA gratuitamente no prazo de cinco dias úteis.

Perante uma multa de até 10% da sua receita anual global, a empresa de Mark Zuckerberg acatou a ordem. Embora o Apple Maps e o Apple Ads tenham escapado às regulamentações da DMA (Direct Marketing Act), o serviço de armazenamento iCloud está sujeito às mesmas. A Comissão Europeia poderia, assim, intervir e exigir que a Apple permita alternativas ao iCloud para o backup de dispositivos.