Apple disponibilizou para programadores a versão iOS 16.2 beta 2 e não só…

A Apple lançou agora as segundas betas para as próximas atualizações de software. O iOS 16.2 beta 2 já está disponível para programadores assim como o iPadOS 16.2 beta 2, tvOS 16.2 beta 2 e muito mais. Estas atualizações incluem a nova aplicação de colaboração Freefrom, atualizações para a app Casa, além de outras novidades já avançadas na beta 1.

A empresa de Cupertino estará também a preparar para os próximos dias o iOS 16.1.1 que corrige problemas com o Wi-Fi. Mas vamos às novidades.

iOS 16.2 beta 2 traz melhorias nas novidades

A Apple está lançar a segunda beta do iOS 16.2, iPadOS 16.2, tvOS 16.2 dedicada aos programadores. Além destas, estão também a sair as versões para macOS Ventura 13.1 e watchOS 9.2 beta 2.

Tal como podemos ver no site developers.apple.com, o número de compilação é 20C5043e.

O iOS 16.2 e o iPadOS 16.2 incluem algumas mudanças notáveis. A aplicação de colaboração Freeform agora está disponível para utilizadores de iPad, iPhone e Mac. Também há alterações na app Casa, atualizações na aplicação Meteorologia, além de outras melhorias e correções.

E o que há de novo no iOS 16.2 beta 2?

Atividades ao Vivo ou Live Activities mais frequentes

Há várias novidades ainda por disponibilizar no iOS 16 e que foram prometidas na WWDC2022. Por exemplo, esta nova versão beta irá permitir que os utilizadores mantenham atividades ao vivo atualizadas com mais frequência com iOS 16.2.

A nova opção, que ainda não está ativada no iOS 16.2 beta 1, fornecerá “Atualizações mais frequentes” para atividades ao vivo. O código já identificado confirma que, quando essa opção estiver ativada, as Atividades ao Vivo (e, consequentemente, as interações da Ilha Dinâmica) solicitarão atualizações em intervalos mais curtos para mostrar “mais informações em tempo real”.

Forma livre

Forma livre é a nova app de produtividade para desenvolver ideias e colaborar. É ideal para tirar notas, partilhar ficheiros e inserir documentos, vídeo, áudio e ligações para páginas web.

App Casa ganha mais organização

O iOS 16.2 beta 2 melhorou a nova arquitetura na aplicação Casa para uma experiência mais fiável.

Um dos principais destaques do iOS 16 é a aplicação Casa redesenhada, que faz parte dos esforços da Apple para impulsionar o HomeKit e o novo padrão Matter para dispositivos domésticos inteligentes.

Agora com o iOS 16.2 beta 2, a empresa está finalmente a introduzir a nova arquitetura prometida na aplicação Casa, que se espera que torne a experiência mais fiável para os utilizadores.

Que mais haverá?

Para utilizadores do iPad, o iPadOS 16.2 permite suporte para um ecrã externa com Stage Manager. No entanto, não está claro neste momento se esta atualização estará disponível ao público.

Ainda há alguns novos recursos anunciados inicialmente pela Apple na WWDC. Isso inclui atualizações no SharePlay, alterações contínuas no Stage Manager, SOS de emergência via satélite para iPhone 14 e iPhone 14 Pro... entre outras coisas.