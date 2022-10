Apple lança a primeira versão beta pública do iOS 16.2 e não só!

Um dia depois de ter lançado para os programadores a versão beta do iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, macOS 13.1 e tvOS 16.2, a empresa de Cupertino disponibiliza a mesma versão, mas agora para os utilizadores registados no Apple Beta Software Program. Assim, se está habilitado a testar as versões de desenvolvimento, instale já. Nesta artigo está também a indicação do lançamento do iOS 15.7.1 ao público, por questões de segurança.

O iOS 16.2, assim como os restantes sistemas operativos, trazem algumas correções de bugs e novidades que ainda não saíram nas versões finais, mas estão prometidas desde a apresentação no WWDC 2022.

A Apple lançará estas atualizações de software para todos nos próximos meses. Enquanto isso, qualquer um pode experimentá-las juntando-se ao programa de software beta público da Apple. Lembre-se de que essas atualizações ainda estão na versão beta inicial e podem ter bugs e problemas de desempenho até serem finalizadas. Portanto, não instale numa máquina de produção.

E o que há de novo no iOS 16.2 beta?

Atividades ao Vivo ou Live Activities mais frequentes

Há várias novidades ainda por disponibilizar no iOS 16 e que foram prometidas na WWDC2022. Por exemplo, esta nova versão beta irá permitir que os utilizadores mantenham atividades ao vivo atualizadas com mais frequência com iOS 16.2.

A nova opção, que ainda não está ativada no iOS 16.2 beta 1, fornecerá “Atualizações mais frequentes” para atividades ao vivo. O código já identificado confirma que, quando essa opção estiver ativada, as Atividades ao Vivo (e, consequentemente, as interações da Ilha Dinâmica) solicitarão atualizações em intervalos mais curtos para mostrar “mais informações em tempo real”.

Forma livre

Forma livre é a nova app de produtividade para desenvolver ideias e colaborar. É ideal para tirar notas, partilhar ficheiros e inserir documentos, vídeo, áudio e ligações para páginas web.

App Casa ganha mais organização

O iOS 16.2 beta introduz a nova arquitetura na aplicação Casa para uma experiência mais fiável.

Um dos principais destaques do iOS 16 é a aplicação Casa redesenhada, que faz parte dos esforços da Apple para impulsionar o HomeKit e o novo padrão Matter para dispositivos domésticos inteligentes.

Agora com o iOS 16.2 beta, a empresa está finalmente a introduzir a nova arquitetura prometida na aplicação Casa, que se espera que torne a experiência mais fiável para os utilizadores.

Que mais haverá?

Para utilizadores do iPad, o iPadOS 16.2 permite suporte para um ecrã externa com Stage Manager. No entanto, não está claro neste momento se esta atualização estará disponível ao público.

Ainda há alguns novos recursos anunciados inicialmente pela Apple na WWDC. Isso inclui atualizações no SharePlay, alterações contínuas no Stage Manager, SOS de emergência via satélite para iPhone 14 e iPhone 14 Pro... entre outras coisas.

Apple lança iOS 15.7.1 com atualizações de segurança para iPhone e iPad

Após o lançamento do iOS 16.1 no início desta semana, a Apple agora lança o iOS 15.7.1 ao público.

A atualização, que chega para utilizadores que ainda não desejam instalar o iOS 16 ou que possuem um dispositivo mais antigo, traz melhorias de segurança recomendadas para utilizadores de iPhone e iPad.

As notas de lançamento oficiais da atualização não mencionam nenhum novo recurso além dos melhoramentos de segurança.