A Apple está a contratar engenheiros para trabalhar numa tecnologia sem fios 6G de próxima geração. De acordo com a Bloomberg, os anúncios para o lugar descrevem posições nos escritórios da Apple em Silicon Valley e San Diego. A Apple nestas unidades trabalha no desenvolvimento de tecnologia sem fios e desenho dos chips.

Os próximos anos serão um marco nas tecnologias de comunicação sem fios. O 5G está a crescer significativamente, estão a aparecer tecnologias 6G e está a florescer o investimento em plataformas de satélites de baixo custo e alto desempenho para as comunicações.

Apple já trabalha na tecnologia 6G

A Apple estará a contratar para o desenvolvimento de tecnologia de ligação sem fios 6G.

Terá a oportunidade única e gratificante de criar a próxima geração de tecnologia sem fios que terá um impacto profundo nos futuros produtos Apple. Neste papel, estará no centro de um grupo de investigação de vanguarda responsável pela criação da próxima geração de tecnologias de acesso rádio disruptivas durante a próxima década.

Refere o anúncio de emprego da Apple.

Segundo é referido, as pessoas contratadas para os cargos irão “investigar e conceber a próxima geração (6G) de sistemas de comunicação sem fios para redes de acesso via rádio” e “participar em fóruns industriais/académicos apaixonados pela tecnologia 6G”.

“Fazer avanços na liderança norte-americana na tecnologia móvel”

A Apple apenas adotou a ligação 5G nos seus iPhones no ano passado. Assim, não se espera que o 6G se desenvolva até cerca de 2030, mas as listas de empregos indicam que a Apple está ansiosa por se envolver nas primeiras fases do desenvolvimento da nova tecnologia.

No final do ano passado, a Apple aderiu à Next G Alliance, um grupo industrial criado pela Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS) que procura “fazer avançar a liderança da tecnologia móvel norte-americana em 6G e mais além, durante a próxima década, ao mesmo tempo que se baseia na evolução a longo prazo de 5G”.

A Next G Alliance realizou a sua primeira reunião para membros em novembro para definir a direção e estratégia global da iniciativa. Membros do grupo juntamente com Charter, Cisco, Google, Hewlett-Packard, Intel, Keysight Technologies, LG, Mavenir, MITRE, e VMware.

Em setembro, a AT&T disse que já tem engenheiros a trabalhar na próxima geração de redes 6G. Alguns analistas dizem que a tecnologia poderia permitir velocidades mais de 100 vezes mais rápidas do que 5G, mas mais uma vez, não se espera que a tecnologia chegue durante vários anos.

Leia também: