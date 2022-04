Tanto a Google como a Apple têm uma atenção especial na loja de aplicações dos seus sistemas operativos. Sendo esta a porta para novas funcionalidades, importa que ali estejam apenas a melhores propostas e as que oferecem mais confiança.

Com uma limpeza a decorrer na App Store, a Apple veio agora revelar mais pormenores sobre este processo. Detalhou as regras e mostrou que afinal os programadores têm mais tempo para atualizarem as suas apps na loja de dedicada ao iOS.

Foi no final da semana passada que alguns dos programadores com apps na App Store receberam notificações da Apple. As suas apps estavam abandonadas há muito tempo, sem atualizações ou qualquer manutenção, e isso levava a que pudessem ser tornadas invisíveis.

Claro que isso deixou todos estes visados pouco satisfeitos, ainda mais que em muitos casos as apps não precisavam de novidades ou melhorias. A Apple acabou por partilhar agora mais informações e revelar as razões para esta mudança das regras da sua loja.

Como parte do processo de melhoria da App Store, os programadores de aplicações que não foram atualizadas nos últimos três anos e não atingem um limite mínimo de download - o que significa que a aplicação não foi descarregada ou foi instalada muito poucas vezes durante um período contínuo de 12 meses — recebem um e-mail notificando-os de que a sua aplicação foi identificada para possível remoção da App Store.

As regras ficaram agora mais claras e finalmente foi explicada a razão para esta limpeza que a Apple está a realizar. Quer garantir a máxima segurança e as funcionalidades mais atuais para as suas apps e eliminar as que estiverem abandonadas.

O que ficou claro com esta comunicação da Apple foi também a forma como este processo vai acontecer. Todas as apps que não tiverem sido atualizadas no prazo de 3 anos e que não tenham atingido um mínimo de instalações ficam elegíveis para serem eliminadas e os programadores são notificados.

Sometimes software is done. I know the World expects growth and change and improvement forever (for free) but sometimes the software is done and it ships and that's the end of the story.



'Old' and 'stable' are not failure states. On the contrary -- they indicate success. https://t.co/ELEzf1jjOj — arclight (@arclight) April 24, 2022

Claro que nem todos os programadores vão querer manter as suas apps com constantes novidades. Aquelas que atingiram já a sua maturidade e estão estáveis deveriam poder ficar fora deste processo, dado que não devem ser atualizadas no futuro.

A Apple revelou também que este é um processo que decorre já desde 2016 e que tem tido um sucesso elevado. A gigante de Cupertino indicou que desde que implementou estas regras já removeu da App Store mais de 2,8 milhões de apps.