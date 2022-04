A Apple tem na App Store um dos seus principais mercados e uma grande fonte de rendimento. Dedicada às apps para os seus sistemas operativos, parece ter no iOS um maior foco, quer de si própria, quer dos programadores.

Esta loja de apps estará agora a atravessar um período de limpeza e de saneamento, com o remover de muitas apps. A Apple quer eliminar as mais antigas e já começou a alertar os programadores para essa possibilidade e para esse momento.

Tal como em qualquer loja de apps, também a App Store tem um leque elevado de propostas que foram simplesmente abandonadas. A Apple quer acabar com este cenário e por isso tem em movimento uma limpeza muito importante para breve.

Os alertas chegaram nos últimos dias e dão conta de estarem a chegar emails a programadores que tÊm apps na App Store. Esta missiva é clara e dá 30 dias a estes programadores um ultimato para estes renovarem as suas apps na Play Store.

I feel sick. Apple just sent me an email saying they're removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.



It's part of their App improvement system.



This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.



This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR — Protopop Games (@protopop) April 23, 2022

A razão que a Apple usa para poder tomar esta posição é muito simples e até lógica. Reclama que setas apps parecem estar abandonadas e não são atualizadas há mais de 3 anos, precisando assim de ser renovadas pelos programadores.

Esta parece ser uma imposição nova da Apple para com os programadores, que assim são obrigados a aplicar qualquer alteração/novidade nas suas apps. Só assim vão conseguir manter as suas propostas na loja da Apple.

.@apple is removing a few of my old games b/c they have “not been updated in a significant amount of time”



Games can exist as completed objects! These free projects aren’t suitable for updates or a live service model, they’re finished artworks from years ago. pic.twitter.com/iflH70j7q4 — emilia ✨ (@lazerwalker) April 23, 2022

Curiosamente, quem não fizer esta alteração não perde a sua app na App Store. Apenas vão ser removidas do acesso a novos utilizadores do iPhone, já que será mantida acessível a todos os que já as descarregaram pelo menos 1 vez.

Muitos programadores não entendem a mudança, dado que as suas apps continuam a funcionar sem qualquer alteração. Ainda assim, vão ter de atualizar as suas propostas, sob pena de perderem as suas apps e uma visibilidade grande, que a maioria necessita.